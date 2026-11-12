Copa de 2027: veja quais estádios receberão os jogos do mundial no Brasil

Pela primeira vez na história, o Brasil será a sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA, marcada para acontecer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. O torneio, inédito na América do Sul, contará com 64 partidas distribuídas em oito estádios que já receberam jogos na Copa masculina de 2014, evitando a construção de novas arenas e reduzindo custos aos cofres públicos.

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Para garantir agilidade nas entregas exigidas pela entidade máxima do futebol, o planejamento do comitê organizador concentra os investimentos em mobilidade, segurança e suporte operacional. A escolha das oito capitais levou em conta a malha aérea, a rede hospitalar e a capacidade hoteleira já consolidadas nas cidades.

Adaptações técnicas nas capitais

As intervenções nos estádios envolvem ajustes pontuais em sistemas de drenagem, gramados híbridos e modernização de cabines de imprensa. Todas as arenas passarão por vistorias internacionais periódicas até o início da competição para assegurar padrões uniformes de acessibilidade e transmissão televisiva global em alta definição.

A distribuição geográfica das sedes busca facilitar o deslocamento de delegações e torcedores pelo país. Confira os detalhes e o papel de cada arena oficial do torneio:

Maracanã (Rio de Janeiro) : o histórico estádio carioca receberá 8 partidas, incluindo o jogo de abertura (com estreia da Seleção Brasileira), duelos eliminatórios e a grande final, aproveitando sua capacidade para mais de 73 mil espectadores.

: o histórico estádio carioca receberá 8 partidas, incluindo o jogo de abertura (com estreia da Seleção Brasileira), duelos eliminatórios e a grande final, aproveitando sua capacidade para mais de 73 mil espectadores. Neo Química Arena / Arena Itaquera (São Paulo) : chamado oficialmente de Arena Itaquera pela FIFA durante a competição, o estádio paulistano sediará 8 jogos — entre fase de grupos, segunda partida do Brasil e mata-mata —, destacando-se pela conexão direta ao transporte sobre trilhos.

: chamado oficialmente de Arena Itaquera pela FIFA durante a competição, o estádio paulistano sediará 8 jogos — entre fase de grupos, segunda partida do Brasil e mata-mata —, destacando-se pela conexão direta ao transporte sobre trilhos. Estádio Nacional / Mané Garrincha (Brasília) : a capital federal receberá 9 partidas, incluindo o encerramento da fase de grupos do Brasil, confrontos das oitavas e das quartas de final, em uma das maiores arenas do país, situada próxima à rede hoteleira central.

: a capital federal receberá 9 partidas, incluindo o encerramento da fase de grupos do Brasil, confrontos das oitavas e das quartas de final, em uma das maiores arenas do país, situada próxima à rede hoteleira central. Mineirão (Belo Horizonte) : o estádio mineiro acolherá 8 jogos, distribuídos entre a primeira fase, oitavas, quartas de final e uma das semifinais da competição.

: o estádio mineiro acolherá 8 jogos, distribuídos entre a primeira fase, oitavas, quartas de final e uma das semifinais da competição. Estádio Beira-Rio (Porto Alegre) : única sede da Região Sul, a arena gaúcha receberá 8 partidas (cinco da fase de grupos, duas das oitavas e uma das quartas de final), concentrando a logística na porção meridional do país.

: única sede da Região Sul, a arena gaúcha receberá 8 partidas (cinco da fase de grupos, duas das oitavas e uma das quartas de final), concentrando a logística na porção meridional do país. Arena Fonte Nova (Salvador) : unindo mobilidade urbana e proximidade com o litoral, o estádio baiano sediará 7 jogos, sendo cinco na fase de grupos, um nas oitavas e um nas quartas de final.

: unindo mobilidade urbana e proximidade com o litoral, o estádio baiano sediará 7 jogos, sendo cinco na fase de grupos, um nas oitavas e um nas quartas de final. Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata / Grande Recife) : localizada na Região Metropolitana do Recife, a arena pernambucana receberá 8 partidas (cinco da fase de grupos, duas das oitavas e uma semifinal).

: localizada na Região Metropolitana do Recife, a arena pernambucana receberá 8 partidas (cinco da fase de grupos, duas das oitavas e uma semifinal). Arena Castelão (Fortaleza): com uma das maiores capacidades do Nordeste para comportar torcidas brasileiras e estrangeiras, o estádio cearense sediará 8 jogos, incluindo cinco da fase de grupos, dois das oitavas e a disputa pelo terceiro lugar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.