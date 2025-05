Com Brasília, Fifa confirma oito estádios da Copa Feminina de 2027

Sem cidades do Norte do Brasil, Copa do Mundo Feminina passará por oito estados brasileiros em 2027 - (crédito: Divulgação/Fifa)

Um ano após ser definido como sede da edição de 2027 da Copa do Mundo Feminina, o Brasil conheceu quais estádios vão receber as partidas do torneio ao redor do país. Na tarde desta quarta-feira (7/5), a Fifa divulgou as oito cidades escolhidas para a realização da competição. Com o Mané Garrincha, Brasília está entre os palcos. Inicialmente, a lista de candidatas contava com 12 locais indicados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Coube a entidade máxima do futebol internacional realizar o corte.

Além da capital federal, Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena) terão jogos da Copa do Mundo Feminina. Belém, Cuiabá, Manaus e Natal ficaram de fora. Assim, somente a região Norte do país não terá jogos. Todos os palcos esportivos selecionados pela Fifa abrigaram a edição masculina realizada no país, em 2014.

O processo seletivo de definição das sedes da Copa do Mundo Feminina no Brasil envolveu visitas de funcionários da Fifa às cidades candidatas. Além dos estádios das partidas, a entidade avaliou questões de infraestrutura, mobilidade, hotelaria e locais disponíveis para treinamento das seleções participantes do Mundial. O anúncio desta quarta-feira (7/5) foi realizado pelo presidente Gianni Infantino, acompanhado por celebridades e nomes de destaque do esporte, do entretenimento e da vida pública dos estados.

“Do samba ao frevo, das praias deslumbrantes às cidades cosmopolitas, o mundo experimentará a energia, a cor e o calor humano que só o Brasil pode oferecer. emocionante jornada que temos pela frente, criando momentos inesquecíveis em cada um dos estádios de vocês em 2027, e garantindo que esse torneio tenha um grande e amplo impacto positivo", ressaltou o italiano, seguido de um agradecimento aos locais não escolhidos. "Sua paixão não passou despercebida", pontuou.

Com o futuro em xeque na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e em meio a um longo processo de escolha do novo técnica da equipe masculina, o presidente Ednaldo Rodrigues ressaltou o foco social da competição. "Em 2027, a nossa Copa do Mundo Feminina será um verdadeiro momento de transformação: uma reunião de histórias, vozes e comunidades que reafirmam o poder do esporte como ferramenta de inclusão, igualdade e união social", destacou.

A Copa do Mundo Feminina está agendada para ocorrer entre 24 de junho e 25 de julho. Assim como nas edições masculinas abrigadas pelo país, o jogo de abertura e a final serão disputados no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com capacidade para mais de 70 mil torcedores, o Mané Garrincha deve ter posição estratégica na 10ª edição da competição de seleções organizada pela Fifa.