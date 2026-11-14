Por salvação, Corinthians tenta repetir série em Itaquera após seis meses

A missão do Corinthians de permanecer na elite do futebol brasileira passa por recuperar a imposição na Neo Química Arena. Em 2026, o time tem seu pior aproveitamento no estádio, inaugurado há 12 anos, em função do péssimo segundo semestre. Caso vença os dois jogos que restam em casa, contra Botafogo e Grêmio, o objetivo ficará muito próximo. No entanto, para isso será preciso emendar uma sequência diante da torcida que não acontece há seis meses.

Caso saia vencedor dessas duas partidas, o Corinthians chegará a três triunfos consecutivos em Itaquera. Isso porque vem de vitória por 2 a 0 no Mirassol, no jogo mais recente na Neo Química Arena. O resultado encerrou sequência de dez jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e significou também a primeira vitória de Clarence Seedorf no comando alvinegro.

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A última vez que o Corinthians emendou três vitórias em sequência no estádio foi em 30 de abril. Na ocasião, fez 2 a 0 no Peñarol, pela fase de grupos da Libertadores, no melhor momento da equipe sob o comando de Fernando Diniz. A série de triunfos em casa alcançaria seis jogos (três pelo Brasileirão, dois pela Libertadores e um na Copa do Brasil), terminando com a derrota por 2 a 0 para o Platense, também na competição continental. Depois desse período, foram apenas quatro vitórias em Itaquera, nenhuma seguida.

Derrocada pós-Copa provocou recorde negativo; Seedorf busca verdadeiro poder

Após a pausa do calendário para a Copa do Mundo, o Corinthians passou a colecionar frustrações diante de sua torcida. Após fazer 3 a 0 no Remo, no primeiro ato, foram poucas alegrias e muitas amarguras no local onde sustenta média de público superior a 30 mil pessoas. Em 11 jogos na Neo Química Arena no período, somadas todas as competições, o aproveitamento é de 42,2% (quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas).

No estádio, a equipe sofreu eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Ademais, quebrou o recorde negativo de derrotas em uma temporada em Itaquera. Já são nove reveses na Neo Química Arena em 2026. Não à toa, o Corinthians é o terceiro pior mandante do Brasileirão, com números melhores apenas que Remo e Chapecoense. São seis vitórias e sete derrotas (uma delas na Vila Belmiro, contra o Bahia). Na reta final, Seedorf sabe da importância de reaver a força em casa para evitar o rebaixamento.

Nossa casa tem que ser um lugar onde ninguém queira vir jogar pensando em levar pontos. Esse é o verdadeiro poder do Corinthians. E o torcedor já provou isso por incontáveis anos, declarou o treinador à Corinthians TV em 11 de novembro, quando fez um balanço de seu primeiro mês à frente da equipe.

Projeções matemáticas indicam que vitória em casa podem bastar para seguir na elite nacional

O Corinthians abre o Z4 do Campeonato Brasileiro com 37 pontos. De acordo com projeções do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de rebaixamento começa a ficar reduzida a partir dos 43 pontos (23,1%). Ou seja, caso vença os dois jogos em casa o Timão tem excelentes chances de escapar. Nesse cenário, se empatar os confrontos que fará como visitante, diante de Atlético-MG e Remo, alcançará 45, pontuação cuja probabilidade de queda é irrisória (0,41%).

Para isso, a equipe, que é lanterna do segundo turno, precisa dobrar o número de vitórias na Neo Química Arena nessa fatia da competição. Afinal, tem apenas duas vitórias no estádio, contra Remo e Mirassol, e quatro derrotas, para Santos, Chapecoense, Cruzeiro e Fluminense. O reencontro com um bom resultado diante do torcedor, em 20 de outubro, levou Seedorf ao entusiasmo com a atmosfera do estádio.

Hoje foi incrível, já desde o aquecimento tinha um ambiente que falava que era vitória. A gente não vai parar. Parabéns ao torcedor, não é novidade, destacou Seedorf após a partida contra o Mirassol.

Contra o Botafogo, Corinthians terá desfalque de maior artilheiro da Neo Química Arena

No primeiro dos dois jogos finais na Neo Química Arena, Clarence Seedorf não poderá contar com Yuri Alberto. Com 54 gols em 124 jogos, ele é o maior artilheiro da história do estádio. Expulso no empate com o São Paulo, o camisa 9 irá cumprir suspensão automática diante do Botafogo. A princípio, ele também está fora do duelo diante do Atlético-MG, na MRV Arena, em cumprimento a punição imposta pelo STJD por ter chutado a bandeirinha de escanteio com o escudo do rival após receber o vermelho no clássico disputado na Vila Belmiro. Na próxima segunda-feira (16), o tribunal irá julgar recurso do clube tentando anular a decisão.

Diante do Botafogo, o treinador tem Pedro Raul e Gui Negão como as opções imediatas para a vaga de Yuri Alberto. Outra possibilidade é adiantar Memphis Depay, como fez Fernando Diniz algumas vezes no período em que o camisa 9 esteve lesionado. No caso do compatriota, Seedorf tem a missão de recuperar o jogador. Astro do elenco, Memphis tem apenas um gol na temporada e um rendimento ruim desde que renovou o contrato. Na Neo Química Arena, perdeu pênalti no último lance da derrota para o Estudiantes, que decretou a eliminação nas quartas de final da Libertadores.