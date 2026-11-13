Na Liga Sul-Americana, Brasília perde novamente para o Boca Juniors

Brasília perde mais uma vez para o Boca Juniors pela Liga Sul Americana de Basquete - (crédito: Reprodução / Liga Sul Americana )

O Brasília Basquete sofreu mais uma derrota para o Boca Juniors na Liga Sul-Americana de Basquete. As equipes se enfrentaram pelo primeiro jogo do Grupo F em Medelín, na Colômbia, com vitória do time argentino por 76 x 74.

Os times estiveram na mesma chave na primeira fase e, assim como no último confronto direto, o Boca Juniors saiu vencedor. Com isso, o Brasília precisa vencer o Flamengo e o Paisas-COL nos próximos jogos, se quiser terminar entre os dois melhores do grupo e avançar à Final Four em 5 e 6 de dezembro, onde encontra o Mogi e o Nacional-URU, equipes já classificadas à decisão.

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Diferente do último jogo entre as equipes, o Brasília foi mais incisivo no primeiro quarto e impôs o ritmo da partida. Com o brilho do ala-pivô argentino, Martín Fernández, ao fazer oito pontos e duas cestas de três, o time de Dedé Barbosa apostou na qualidade ofensiva e do controle defensivo.

Após satisfatório desempenho coletivo, principalmente na defesa, o Brasília venceu o primeiro quarto por 21 x 16. Na soma dos dois jogos, essa foi a maior vantagem conquistada do time da capital sobre o Boca Juniors até o momento.

O Brasília conseguiu aumentar a vantagem antes do intervalo. O segundo quarto ficou reservado para Kevin Crescenzi e Augusto comandarem o setor ofensivo. Na defesa, a apresentação seguiu sólida, com a equipe de Dedé Barbosa sofrendo apenas 13 pontos. O time da capital fechou o primeiro tempo de jogo vencendo por 10 pontos de diferença: 39 x 29.

O Boca voltou com outra postura para o segundo tempo. Mesmo com nove pontos de vantagem, o Brasília pareceu sentar no resultado e perdeu a eficiência ofensiva conquistada nos dois primeiros quartos.

Com isso, o time argentino aproveitou as chances e conseguiu virar o confronto. O ala-pivô Augustin Barreiro comandou as ações ofensivas do Boca Juniors e, ao efetuar 12 pontos, colocou o time Xeneize em vantagem por 55 x 54.

O Boca manteve o alto nível apresentado no terceiro quarto e seguiu na frente do Brasília. O time da capital, ainda assim, não deixou o adversário abrir grandes vantagens e protagonizou um último período disputado.

Porém, a equipe de Dedé Barbosa pecou na eficiência ofensiva e viu o Boca Juniors vencer mais uma vez o confronto por 76 x 74 e largar na frente pelo Grupo F da segunda fase da Liga Sul Americana de Basquete. O ala-pivô Augustin Barreiro, do time argentino, foi o cestinha da partida com 18 pontos.

Ficha técnica

Brasília Basquete x Boca Juniors - Liga Sul Americana de Basquete

Data e hora: Sexta-feira (13/11), às 19h

Local: Medelín, Colômbia

Agenda

Brasília x Flamengo - 14/11 às 18h

Brasília x Paisas-COL - 15/11 às 21h40

Transmissão: BasqueteTV, YouTube

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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