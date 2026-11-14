Japão vence Brasil pela segunda vez na história com gol nos acréscimos

Brasil perdeu para o Japão por 3 a 2 - (crédito: Divulgação/CBF)

A Seleção Brasileira perdeu para o Japão por 3 a 2 em amistoso realizado em Singapura neste sábado (14/11). Os dois gols do Brasil foram feitos por Vini Jr, garantindo empate. No entanto, a seleção japonesa marcou nos acréscimos e saiu vitoriosa.

A partida representou o terceiro jogo entre as seleções em um ano. Em 14 de outubro de 2025, a Seleção sofreu a primeira derrota na história para os japoneses, em Tóquio: 3 a 2. A revanche veio no Mundial, no dia 29 de junho deste ano. Após sair atrás do placar no primeiro tempo, a Amarelinha venceu por 2 a 1, de virada, com gol de Gabriel Martinelli, nos acréscimos - Casemiro anotou o outro gol brasileiro.

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No retrospecto geral, Brasil e Japão se enfrentaram em 16 oportunidades. A Seleção tem ampla vantagem, com 12 vitórias, dois empates e duas derrotas.

Após enfrentar o Japão, a Seleção Brasileira terá Singapura pela frente na terça-feira (17/11), às 7h (de Brasília).