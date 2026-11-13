Holanda faz 7 x 0 na Grécia e se classifica antecipadamente

Após a classificação antecipada de Espanha e Inglaterra para as quartas de finais da Uefa Nations League, na última quinta-feira (12/11), a Holanda é mais uma seleção a garantir vaga no mata-mata antes da última rodada. A Laranja Mecânica não tomou conhecimento da promissora geração grega e venceu por 7 x 0, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, nesta sexta-feira (13/11).

Com o brilho do meio-campista Reijnders, ao marcar um hat-trick, a seleção comandada por Xavi Herndandéz venceu a terceira partida na Nations e manteve a invencibilidade. Os outros gols da partida foram marcados por Justin Timber (duas vezes), Donyell Malen e Summerville. A Holanda é líder no Grupo 2, mas pode perder a liderança caso sofra revés para a Alemanha na última rodada.

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A Alemanha venceu a Sérvia por 3 x 1 fora de casa, mas segue fora da zona de classificação às quartas de final. Com gols de Babic (contra), Florian Wirtz e Brajan Gruda, o time de Jurgen Klopp chegou aos oito pontos e empatou com a Grécia na tabela. Entretanto, os gregos seguem na frente por terem vantagem no confronto direto.

Para avançar à próxima fase, a Alemanha deve vencer a Holanda em casa e torcer por um tropeço da Grécia contra a rebaixada Sérvia. Caso triunfe, além da classificação, os alemães saltam à liderança do grupo.

Pela Liga B da Nations, a Suíça conseguiu o acesso à elite do torneio europeu com uma rodada de antecedência. Mesmo com o empate sem gols diante da Eslovênia fora de casa, os suíços somam 13 pontos na liderança da chave e não podem mais ser ultrapassados.

Por outro lado, a Eslovênia permanece na segunda posição, dentro da zona de classificação aos play-offs de acesso. No entanto, com a vitória por 2 x 1 da Escócia diante da rebaixada Macedônia do Norte, a vaga será consolidada na última rodada da primeira fase.

Na Liga C, a Eslováquia garantiu acesso antecipado direto ao empatar por 2 x 2 diante da Ilhas Faroé, que ainda possui chances de alcançar os play-offs de acesso. Para isso, deve vencer a Moldávia, que derrotou o Cazaquistão por 2 x 1, na última partida do Grupo 3.

No Grupo 4, a vaga para o acesso direto ainda segue indefinida. A Islândia lidera a chave com 11 pontos e venceu a Bulgária por 5 x 0. Logo atrás, a Estônia é a segunda colocada, com nove, e triunfou por 1 x 0 diante de Luxembrugo.

Por fim, na Liga D, o Azerbaijão garantiu a liderança do Grupo 2 ao derrota Liechtenstein por 1 x 0 fora de casa. Pelo Grupo 1, mesmo com a vitória de Andorra sobre Gibraltar por 2 x 0, Malta não pode mais ser ultrapassada na primeira colocação.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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