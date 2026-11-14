Série B termina com campeão inédito e drama no Z-4

Novorizontino levantou uma taça nacional pela primeira vez na história: ao lado do Juventude, já está garantido na elite - (crédito: Divulgação/Novorizontino)

As vidas dos 20 clubes participantes da edição de 2026 da Série B do Campeonato Brasileiro estão definidas após o encerramento da 38ª e última rodada da competição, no início da noite deste sábado (14/11). Já garantido na Série A em 2027, o Novorizontino confirmou o título inédito. Avaí, Londrina, América-MG e Ponte Preta estão rebaixados. O Juventude garantiu acesso direto, enquanto Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO disputam os playoffs.

Com 64% de aproveitamento, o Novorizontino garantiu a primeira presença da própria história na primeira divisão nacional. Neste domingo, precisava vencer o Criciúma em Santa Catarina para garantir o título. Com gol de Juninho, se sagrou campeão. Fechou a campanha com 21 vitórias, 10 empates e 7 derrotas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na disputa pela segunda colocação, o Juventude levou a melhor. No estádio Alfredo Jaconi, recebeu o Botafogo-SP e venceu por 2 x 0. O triunfo colocou a equipe na casa dos 71 pontos, e, assim, posibilitou o acesso direto. A vaga era disputada, até a chegada da rodada final, com o Vila Nova. O Tigrão perdeu a chance de acesso imediato ao perder por 1 x 0 para o Fortaleza.

O próprio Leão do Pici, juntamente de Criciúma e Atlético-GO, além do Vila Nova, serão os responsáveis pela disputa dos playoffs. O certame é novidade nesta versão da segundona nacional. Serão disputados jogos de ida e volta, mas sem prorrogação ou pênaltis. Avança a equipe com a melhor campanha geral.

Atlético-GO e Vila Nova fazem o clássico goiano. O jogo de volta terá mando de campo do Tigrão. Na outra chave, duelam Criciúma x Fortaleza. O time cearense será o mandante na segunda perna. Os confrontos ainda não tiveram datas e horários anunciados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na parte de baixo da tabela, houve drama até os últimos momentos na luta contra a degola. Mesmo derrotado pelo já rebaixado Londrina na última quarta-feira (11/11), o Náutico estava praticamente garantido na Série B para 2027.

A disputa pela última vaga na segundona do ano que vem estava entre Ceará e Avaí. O Vôzão dependia apenas de si, enquanto o Avaí precisava vencer o também já rebaixado América-MG e secar o rival do Ceará. O Leão da Ilha fez a própria parte e derrotou o Coelho, em Belo Horizonte, por 2 x 0. O Ceará, no entanto, mesmo com um a menos, arrancou o empate diante do CRB. Assim, garantiu a permanência e a queda do clube catarinense.

Confira a tabela final da Série B 2027:

Assim ficou a classificação da Série B, torcedor! ???????? https://t.co/cYewfLiPdM — 365Scores Brasil (@365ScoresBR) November 14, 2026