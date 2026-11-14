Morre Ruy Telles, 87 anos, ex-presidente da Federação de Futebol do DF

Ruy Telles, ex-presidente da Federação de Futebol do DF, morreu neste sábado, aos 87 anos - (crédito: Divulgação)

Morreu neste sábado, aos 87 anos, o ex-presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal Antônio Ruy Telles dos Santos. Mandatário da entidade máxima da modalidade na capital em dois mandatos, Ruy Telles esteve no comando de março de 1978 a março de 1983. A CBF teve Heleno Nunes e Giulite Coutinho no poder na mesma época.

A causa da morte não foi revelada. Ruy Telles será velado neste domingo (15/11), das 12h30 às 14h30 na capela 6 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. “Uma trajetória de dedicação, palavras e serviço. Uma memória que permanece entre nós”, diz o comunicado. “A família agrade o carinho e o acolhimento”, encerra o convite.

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Ruy Telles, ex-presidente da Federação de Futebol do DF, morreu neste sábado, aos 87 anos (foto: Divulgação)

Gaúcho de Caxias do Sul, Ruy Telles iniciou a carreira no exército em Bento Gonçalves antes de fixar residência no Distrito Federal. Bacharel em ciências sociais e em jornalismo, era palestrante motivacional e professor de oratória. Além da passagem pela Federação Metropolitana de Futebol, como a entidade era chamada à época, ocupou cargos de liderança nos Sistema Associativista e Cooperativista. Foi ativo também nos bastidores do futsal da cidade paralelamente ao trabalho no futebol.

"Fui jogador do Brasília e lembro-me que, na ápoca, ele organizou a Seleção de Brasília para disputarmos o Campeonato Brasileiro de Seleções. Ele também escreveu um livro de bastidores sobre o futebol brasileiro", lembrou em entrevista ao Correio Braziliense outro ex-presidente da FFDF, Weber Magalhães. Ruy Telles sucedeu Gerson Alves de Oliveira na entidade e fou sucedido por Adilson Klier Peres.

Ruy Telles gostava de escrever e publicou vários livros, entre eles A Fácil Arte de Falar em Público; A Fácil Arte de Falar, Motivar e Liderar Equipes; A Fácil Arte do Sucesso; A Tristeza da Pipinha; Como ser líder de A a Z; Dicionário do líder; Eu venci; General Newton Cruz, - Cassado e caçado por ser Patriota; O andarilho; O cidadão ecológico; Paixão sem limite; e uma obra intitulada Os bastidores do futebol brasileiro.