Ronaldinho Gaúcho volta aos gramados 11 anos após aposentadoria

11 anos, um mês e 20 dias depois, Ronaldinho Gaúcho voltará a disputar uma partida oficial de futebol. Neste domingo (15/11), o ex-jogador será, aos 46 anos, titular do Ravenna, da Itália, no clássico diante do Forlì, válido pela 14ª rodada da Série C italiana. A bola rola às 13h30, e terá transmissão de RedeTV! (TV aberta), Esportes RedeTV! (YouTube) e R10 Comeback (serviço de streaming).

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4.068 mil dias separam a última apresentação de Ronaldinho e o retorno oficial aos gramados. O ex-camisa 10 da Seleção havia disputado o último jogo oficial em 26 de setembro de 2015, com a camisa do Fluminense. À época, participou da vitória do Tricolor Carioca por 2 x 0 diante do Goiás, pela 28ª rodada do Brasileirão daquele ano.

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A passagem pelas Laranjeiras durou pouco mais de dois meses. Foram apenas nove partidas disputadas pelo clube do Rio de Janeiro. Ele havia chegado do Querétaro, do México, onde atuou por nove meses.

Agora, em Ravenna, situada na região da Emília-Romanha, norte da Itália, Ronaldinho será titular da equipe no clássico. A participação no confronto já desde o início foi confirmada pelo técnico da equipe, Andrea Mandorlini, em entrevista coletiva.

De acordo com o treinador, o brasileiro será avaliado pela comissão durante o duelo. Ainda não está claro por quanto tempo será mantido em campo. No país desde a última quinta-feira (12/11), o gaúcho participou de treinamento com o elenco nessa sexta-feira (13/11).

O retorno também conta com questões empresariais. Parte do grupo de investidores do clube, Ronaldinho estará em campo para ajudar a dar visibilidade ao time, assim como para atrair atenção para o projeto esportivo.

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Desde a aposentadoria após deixar o Fluminense, o ex-jogador havia participado apenas de jogos de exibição e amistosos festivos, assim como outros eventos, mas não de confrontos oficiais.

A volta gera grande expectativa sobre os torcedores. O clássico diante do Forlì deu dimensão internacional ao Ravenna, justamente por causa da presença de Ronaldo. Em decorrência da alta procura por ingressos, o clube precisou ainda instalar uma sessão de arquibancada improvisada, justamente para dar conta da alta demanda de ingressos.

Nas redes sociais, Ronaldinho compartilhou um trecho da sessão de treinamento junto ao elenco onde exibe um dos tantos costumeiros truques com a bola. Ao se posicionar para receber um passe à meia altura, estica a perna e completa um domínio difícil. Na legenda, escreveu: "Vão dizer que é IA kkkkk. Tô na área". O registro contou com forte repercussão de internautas.

Assista ao vídeo publicado por Ronaldinho Gaúcho:

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