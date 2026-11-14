Ancelotti lamenta derrota e critica árbitro de Japão x Brasil

Suspensos após receberem cartão vermelho no fim do amistoso, Carlo Ancelotti e Raphinha desfalcam a Seleção contra Singapura na terça - (crédito: Saeed Khan/AFP)

O técnico Carlo Ancelotti segue em um momento delicado à frente da seleção brasileira, que perdeu mais um jogo neste sábado (14/11), para o Japão, por 3 a 2, em Singapura. Expulso no final da partida por reclamação, o italiano lamentou a escolha do singapurense Jansen Foo para apitar o duelo e explicou a confusão.

"Temos muitas coisas boas, alguns nomes que jogaram pela primeira vez. Tivemos qualidade e depois o resultado é condicionado pela atitude do árbitro que não apitava. Tampouco é culpa dele. É um jogo de alto nível e não tinha experiência para a partida".

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"Ele (árbitro) me disse que eu não estava conseguindo controlar o banco e por isso o cartão vermelho. Sobre o resultado, acredito que jogamos bem por 70 minutos, o que queremos fazer. Para o teste que queríamos fazer, ficamos um pouco mais expostos na defesa porque quisemos pressionar mais na frente".

O Brasil levou dois gols com menos de 20 minutos de bola rolando e sofreu mais uma vez com os problemas defensivos e falta de entrosamento. Na coletiva, Carlo Ancelotti explicou que o resultado poderia ter sido diferente com a atuação no segundo tempo.

"Acredito que a análise do jogo é que não começamos bem, não tivemos cobertura na defesa, não estávamos equilibrados. A equipe parava porque pensava que o árbitro iria marcar as faltas. Conseguimos dois gols, empatamos o jogo, poderíamos vencer no fim com o Endrick. É uma pena o resultado".

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Além do comandante italiano, o Brasil não poderá contar com o atacante Raphinha na próxima terça-feira (17/11), no mesmo local, o Estádio Nacional de Singapura, diante da seleção singapurense. O camisa 10 também reclamou da arbitragem no final do duelo e recebeu o cartão vermelho.

Mesmo com a derrota, o técnico prometeu sequência na próxima convocação, em março de 2027. "É evoluir quem está jogando. Jogadores novos que entraram neste período. Disse ontem que estou satisfeito com os jovens e em março vamos fechar um pouco mais o grupo".