Avaí é rebaixado e se junta ao Gama na Série C de 2027; veja clubes

O Gama já sabe quais serão os adversários na caminhada de retorno à Série C do Campeonato Brasileiro. A vitórias do Avaí contra o América-MG, por 2 x 0, e o empate do Ceará com o CRB, por 1 x 1, ambos neste sábado (14/11), definiram o último rebaixado da Segundona e fecharam a relação de participantes da Terceira Divisão em 2027. O time catarinense não ultrapassou os cearenses. Assim, se junta ao alviverde e a outros 22 clubes em uma edição inédita, com 24 equipes na disputa.

Além dos gamenses e dos catarinenses, a lista de participantes reúne ABC-RN, América-MG, Amazonas-AM, Anápolis-GO, ASA-AL, Barra-SC, Botafogo-PB, Brusque-SC, Caxias-RS, Figueirense-SC, Floresta-CE, Goiatuba-GO, Guarani-SP, Ituano-SP, Londrina-PR, Maranhão-MA, Nacional-AM, Paysandu-PA, Ponte Preta-SP, Uberlândia-MG, Volta Redonda-RJ e Ypiranga-RS. O grupo reúne representantes de todas as regiões do país e coloca o alviverde diante de adversários com diferentes trajetórias no futebol nacional.

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Entre os adversários do Gama, destacam-se clubes de tradição no futebol brasileiro e com passagens pela elite nacional. América-MG, Avaí, Guarani, Ponte Preta, Paysandu e Figueirense aparecem entre os principais nomes da competição, enquanto ABC, Botafogo-PB, Caxias e Volta Redonda também carregam histórias relevantes no cenário nacional.

Contra o Londrina, o alviverde reeditará a decisão da Série B do Brasileirão de 1998, principal título da história gamense. Na ocasião, o Gama levantou a taça ao bater os paranaenses por 3 x 0, no antigo Mané Garrincha. As equipes não duelam desde o empate por 2 x 2 na Segundona de 2003.

Apesar da presença de 24 participantes, o campeonato não adotará imediatamente o formato previsto para os próximos anos. A edição de 2027 faz parte de um período de transição organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assim, o Gama entrará em campo 23 vezes na primeira fase. Os oito melhores colocados vão aos quagrangulares do acesso, enquanto os dois últimos serão rebaixados. Em 2028, a Terceirona terá 28 clubes.