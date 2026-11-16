Ronaldinho Gaúcho voltou aos holofotes do futebol mundial ao disputar uma partida profissional após 11 anos afastado dos gramados. No último domingo (15), o pentacampeão com a Seleção Brasileira entrou em campo pelo Ravenna, na vitória sobre o Forli, pela Série C do Campeonato Italiano. O camisa 10 atuou durante todo o primeiro tempo e ainda participou da jogada que terminou no primeiro gol da equipe.

O retorno do craque também representa um investimento considerável para o clube italiano. De acordo com informações do jornal Il Messaggero, Ronaldinho recebe um salário fixo de 500 mil euros por temporada, cerca de R$ 3,2 milhões. O valor inclui a participação em partidas, presença em eventos e direitos de imagem, além de receitas com produtos licenciados, como camisas e outros itens oficiais.

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Os valores, porém, não foram confirmados oficialmente. O contrato assinado pelo brasileiro com o Ravenna, em junho deste ano, tem cláusulas mantidas em sigilo.

Mesmo assim, a quantia divulgada está bem acima dos salários habituais da terceira divisão do futebol italiano. Na competição, os vencimentos anuais costumam variar entre 3 mil e 100 mil euros, aproximadamente R$ 19,2 mil e R$ 640 mil.