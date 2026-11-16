O técnico Carlo Ancelotti e Romário trocam fagulhas fora de campo. Depois do italiano rebater o Baixinho em coletiva nesta segunda-feira (16/11), o tetracampeão voltou a atacar o treinador da Seleção Brasileira e pediu novamente a saída de Ancelotti do comando do Brasil, cobrando, inclusive, o presidente da CBF, Samir Xaud.

"Quero dizer pro Ancelotti o seguinte: eu falo muito mesmo porque, quando o assunto é seleção, eu tenho tamanho, peso e poder de fala", escreveu Romário.

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"Você, Ancelotti, continua com o meu respeito pelo que fez nos clubes por onde passou. Amanhã temos pela frente Singapura, que tomou de dois do Paraguai. Com todo respeito ao Paraguai, que, aliás, teve a mesma pontuação que a gente nas eliminatórias, não dá para a gente ficar nesse nível", criticou.

Além disso, Romário foi além e voltou a pedir que o comandante deixe o cargo. Para o Baixinho, o trabalho de Carletto não trouxe novidades ao futebol brasileiro.

"Você não tem acrescentado nada de novo ao nosso futebol. Vou repetir: pede para sair! Nós acharemos um outro treinador que vai fazer um trabalho melhor do que o seu. E digo isso na cara, sem mandar recado, inclusive para o presidente da CBF, que já passou da hora de te mandar embora", completou.





A resposta de Ancelotti na coletiva

Mais cedo, em coletiva de imprensa na véspera do amistoso contra Singapura, Carlo Ancelotti comentou sobre as críticas e afirmou que Romário "fala muito".

"Existe a liberdade de expressão de cada um. Vocês [jornalistas], que fazem esse trabalho, conhecem muito bem que, em um país democrático, existe liberdade de expressão e cada um pode opinar. Romário opina como todos. É um direito opinar. Para mim, penso que ele pode dizer mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que o Romário fala muito, e é um direito dele", disparou.

Após a derrota por 3 a 2 para o Japão, o Brasil fará seu último jogo no ano nesta terça-feira (17), às 7h (de Brasília), contra Singapura, em um amistoso que será disputado no no Estádio Nacional de Singapura.