O atacante Rony está de volta à rotina do Santos após superar o assassinato do pai na semana passada, no interior do Pará. Nos últimos dias, o Peixe liberou o jogador para ficar ao lado dos familiares por causa da morte de seu pai. Nesta segunda-feira (16/11), ele voltou às atividades no CT Rei Pelé.

Desde a confirmação da morte, o Santos deixou o atleta à vontade para definir quando estaria em condições de retornar. A diretoria e a comissão técnica não estabeleceram um prazo para a reapresentação nem pressionaram o jogador, que permaneceu no Pará durante os últimos dias.

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Novamente à disposição do técnico Cuca, Rony, portanto, deve ser um dos relacionados para o confronto de quarta-feira (18/11), às 19h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O caso

Pai do atacante Rony, Marigerson foi esfaqueado no pescoço durante uma discussão com Selma Soares Cordovil, de 48 anos, em Terra Alta. Detida em flagrante, ela teve a prisão preventiva decretada, sem prazo determinado, após a audiência de custódia.

Segundo a Polícia Civil, a mulher confessou o crime e justificou o ataque a Marigerson por dívida após um encontro sexual. A delegada Marília Macedo, titular da Delegacia de Homicídios de Castanhal, explicou que os dois mantinham relacionamento eventualmente e que Selma cobrava uma quantia prometida pela vítima.

No boletim de ocorrência, a mulher, aliás, afirmou que a dívida perdurava há semana, quando aconteceu o encontro íntimo. Selma, ainda segundo a polícia, também declarou em depoimento que não se arrependia da ação.

Após o ataque, a polícia, assim, apreendeu na casa de Marigerson uma faca de aproximadamente 20 centímetros, apontada como a arma utilizada no crime.