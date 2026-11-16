Jorge Jesus diz que entende as declarações após a goleada sofrida para a Dinamarca - (crédito: Foto: Divulgação)

Mais um atrito na seleção portuguesa. Jorge Jesus, comentou nesta segunda-feira (16/11) sobre as declarações de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, após a derrota de Portugal por 4 a 1 para a Dinamarca na Liga das Nações. A mãe do astro havia demonstrado satisfação com o resultado negativo dos portugueses e afirmado que o filho foi enganado enquanto defendia a equipe nacional.

Em entrevista à RTP, o treinador evitou entrar em mais uma polêmica e demonstrou compreensão pela postura de Dolores.

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Agora tenho que responder à mãe do Cristiano Ronaldo? A minha mãe também… É uma senhora que prezo muito. Mãe é mãe, não tem jeito. Ou seja, compreendo as declarações, afirmou.

Depois, em declarações à Sport TV Portugal, Jorge Jesus voltou ao assunto e reforçou que respeita a mãe do atacante. Dessa maneira, o técnico também destacou as dificuldades que ela enfrentou para criar os filhos.

Ruído? É verdade, mas mãe é mãe, e só tenho que respeitá-la. A mãe defende sempre os filhos, até a morte. É uma mãe muito querida, que sofreu muito para criar seus filhos, declarou.