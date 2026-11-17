O ex-jogador inglês David Beckham entrou com uma ação judicial em Nova York contra a fabricante de cosméticos Coty. Ele encontrou perfumes licenciados com seu nome à venda em lojas de descontos populares e postos de combustíveis. Por meio da DB Ventures empresa londrina que gerencia seus direitos de imagem e parcerias comerciais , o coproprietário do Inter Miami pede o rompimento imediato do contrato e cobra uma indenização mínima de US$ 41 milhões (cerca de R$ 233,7 milhões).

Segundo os documentos anexados ao processo pela equipe jurídica do ex-capitão da seleção inglesa, a situação provocou choque e consternação ao associar a marca pessoal do astro a produtos baratos de liquidação. Além disso, a defesa sustenta que a distribuidora comercializou cerca de US$ 24,2 milhões (R$ 137,9 milhões) em fragrâncias por canais não aprovados, incluindo a rede varejista britânica de preços populares Poundland.

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Acusação de falha nos repasses e campanha sem aval

A ação judicial também aponta irregularidades financeiras e descumprimento de obrigações promocionais ao longo da parceria, que abrange 45 fragrâncias distintas. De acordo com uma auditoria independente citada pela empresa do ex-jogador, a Coty subnotificou US$ 123 milhões (R$ 701,1 milhões) em vendas líquidas. Isso gerou um prejuízo direto de US$ 6 milhões (R$ 34,2 milhões) em royalties não repassados.

Dessa forma, os advogados de Beckham afirmam que a fabricante agiu por desespero e ganância ao escoar estoques sem autorização. Isso atingiu uma reputação de luxo construída ao longo de décadas.

Fabricante nega irregularidades e pede arquivamento

Por outro lado, a Coty rejeitou todas as acusações e protocolou uma petição na Suprema Corte de Nova York solicitando o arquivamento integral do processo. Em sua defesa, a empresa argumenta que os números apresentados partem de uma auditoria incompleta e classifica os supostos prejuízos como meramente especulativos.

Por fim, os representantes da fabricante acusam a equipe de Beckham de tentar forçar uma saída antecipada do contrato atual válido até 2028. O objetivo, segundo a marca, é acelerar a transferência da licença comercial para a concorrente Interparfums, que assume a operação global da marca a partir de janeiro de 2027.