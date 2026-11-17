O técnico Leonardo Jardim atingirá uma marca importante nesta quarta-feira (18/11), quando o Flamengo recebe o Athletico, pela 35ª rodada do Brasileirão. Afinal, o português – contratado no começo de março deste ano – completará 50 partidas no comando do clube. Atualmente, ele possui 49 jogos, sendo 45 oficiais e quatro amistosos.

Há de se explicar, no entanto, que a partida contra o Independiente Medellín (COL), pela fase de grupos da Libertadores, não entra na conta segundo os números do Flamengo. Isso porque o jogo foi interrompido e posteriormente cancelado pela arbitragem, com o Rubro-Negro ganhando os pontos por W.O. Veja com o Jogada10, então, como está sendo a passagem de Jardim pelo Fla, descobrindo também seu aproveitamento.

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Português substitui multicampeão Filipe Luís

Leonardo Jardim chegou com boas credenciais, já que vinha de excelente trabalho pelo Cruzeiro, em sua primeira oportunidade comandando um time brasileiro. Apesar de sair com o planejamento de descansar ao longo do ano, voltou atrás ao receber a oportunidade junto à direção do Flamengo.

O clube, afinal, enxergava que o trabalho de Filipe Luís estava caminhando para o lado errado, segundo declarações do próprio presidente Bap. Assim, Filipinho perdeu o emprego após os vices da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, ambas em fevereiro. Jardim, então, assumiu logo com um importante compromisso: a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, dia 8 de março.

A estreia foi com o pé direito. Apesar de empatar em 0 a 0 no tempo normal, o time superou o rival nos pênaltis, com brilho de Rossi, conquistando o estadual 2026. Foi o primeiro título de Jardim em solo brasileiro. Sua invencibilidade perdurou por cinco partidas: perdeu no dia 2 de abril para o Red Bull Bragantino por 3 a 0, pela nona rodada do Brasileirão.

Então, entrou em novo período invicto – com direito a sete vitórias seguidas após o revés no interior paulista. A derrota que encerraria tal período, porém, custaria caro: 2 a 0 para o Vitória, caindo precocemente na quinta fase da Copa do Brasil.

Derrota para o Palmeiras bota o trabalho em cheque

Este foi o pior período de Jardim no clube, já que, além da eliminação para o time baiano, o Fla perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, também em maio (no Maracanã), e viu o Verdão disparar na liderança da liga nacional. Desde então, porém, o português só perdeu mais uma partida.

Desde a citada derrota, o único revés foi por 2 a 1 para o Cruzeiro, dia 22 de agosto, pela 24ª rodada do Brasileirão. Tal duelo, aliás, foi o jogo seguinte ao compromisso entre as equipes pela Libertadores, quando o Flamengo eliminou a Raposa no Maracanã (2 a 1). Apesar da longa invencibilidade, que já perdura 15 jogos, o time sofreu um baque: a eliminação na semifinal da Libertadores para o Estudiantes (ARG) após dois empates zerados e disputa de pênaltis. A queda, no entanto, não interfere no Brasileirão, já que o clube engrenou três vitórias seguidas e se vê perto de conquistar o título antecipado, que seria o segundo do português em pouco menos de um ano.

Aproveitamento de Leonardo Jardim no Flamengo

Jogos – 49 (45 oficiais e 4 amistosos)

Vitórias – 32 (29 oficiais e 3 amistosos)

Empates – 13 (12 oficiais e 1 amistoso)

Derrotas – 4 (4 oficiais)

Gols pró – 96 (1,95 p/j)

Gols contra – 38 (0,77 p/j)

Aproveitamento – 74,1%