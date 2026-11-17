Ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué contestou a decisão do Comitê Disciplinar da RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) em punir o goleiro Jesus Owono com 12 jogos de suspensão. Dono do Andorra FC, o ex-zagueiro saiu em defesa do arqueiro da sua equipe, que esteve diretamente envolvido no lance que ocasionou a morte do atacante Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, no início de novembro.

Piqué se posicionou de forma contrária ao fato de Owono ser suspenso por 12 partidas pela RFEF. De acordo com vídeo publicado pelo ‘MARCA’, o ex-zagueiro afirma que o goleiro não pode levar a culpa de um acidente de trabalho.

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"Na sexta-feira à tarde recebemos a sanção de 12 partidas por parte do Comitê de Competição a Jesús Owono. Adianto que Jesús vai precisar de mais de 12 partidas para poder estar disponível e poder competir. Não há sanção que nos devolva De Miguel. Tem sido incrível ver a quantidade de demonstrações de apoio e carinho por parte de todos os seus companheiros, familiares e que o vazio que ele vai deixar é muito grande", iniciou Piqué, que seguiu:

"É algo totalmente inexplicável, que nunca aconteceu no futebol e que ainda agora nos perguntamos o porquê aconteceu. Enfim, jogadores, ex-jogadores, treinadores, goleiros, todos qualificaram isso como acidente. Acredito que impor a sanção máxima a Jesús por esta ação o coloca em uma situação que ele não merece, porque ele não é o culpado de tudo isso ter acontecido", afirmou.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na segunda-feira (2), nos minutos finais do confronto disputado no Estádio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel avançava sozinho pelo meio do campo quando o goleiro Jesús Owono, do Andorra, saiu da área para interromper a jogada. Porém, na disputa, o arqueiro, nascido na Guiné Equatorial, atingiu o atacante com uma joelhada no peito.

O jogador do Tenerife caiu imóvel no gramado. Imediatamente, atletas das duas equipes solicitaram atendimento médico. De Miguel sofreu uma parada cardiorrespiratória, recebeu massagem cardíaca ainda em campo e foi reanimado depois de 20 minutos de manobra. De Miguel deixou o estádio em uma ambulância diretamente para a UTI do hospital. Assim, diante da gravidade da situação, o árbitro suspendeu o jogo a quatro minutos do fim. Owono, aliás, recebeu cartão vermelho direto pela jogada.

O clube confirmou a morte do jogador na terça-feira (3), no Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, em Tenerife.