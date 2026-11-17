A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu interromper a realização da Copa Sul-Sudeste já em seu segundo ano de existência. Na noite desta segunda-feira (16), a entidade enviou um ofício oficial às seis federações estaduais envolvidas comunicando a suspensão do torneio na temporada de 2027, apenas uma edição após a estreia da competição no calendário nacional.

No documento encaminhado aos dirigentes locais, a cúpula da entidade justificou a medida pela redução expressiva de orçamento provocada pela implementação da Medida Provisória das Bets. A saber, durante os últimos meses, o departamento comercial tentou negociar cotas de patrocínio e direitos de transmissão. Contudo, enfrentou retração forte do mercado publicitário diante das novas regras governamentais.

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Corte de gastos visa evitar novo prejuízo financeiro

Diante desse cenário de retração de receitas, a CBF não descarta promover cortes adicionais em outras áreas ou até suspender competições secundárias organizadas pela casa. Por outro lado, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil permanecem integralmente preservados por apresentarem resultados financeiros superavitários.

A decisão busca estancar a sequência de balanços negativos registrados recentemente pela instituição. Depois de fechar o exercício de 2025 com déficit de R$ 182,5 milhões e projetar quadro semelhante para 2026 devido aos reflexos da nova tributação, a entidade tenta equilibrar as contas a partir do próximo ano. E assim sendo, pretende debater o tema com clubes das Séries A e B nesta terça-feira (17), no Rio de Janeiro.

Competição reuniu doze clubes na edição inaugural

Disputada pela primeira vez nesta temporada, a Copa Sul-Sudeste reuniu doze equipes representantes de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terminando com o título do Avaí sobre a Chapecoense na decisão por pênaltis.

Inicialmente, a entidade criou o campeonato para preencher o calendário de clubes que ficaram fora dos torneios organizados pela Conmebol. Contudo, a edição inaugural gerou prejuízo operacional e não atraiu o crescimento comercial esperado para sustentar a continuidade da disputa em 2027.