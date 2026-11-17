Atacante anotou três gols em um intervalo de 12 minutos na goleada por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira - (crédito: CBF/Divulgação)

De criticado pela apatia em campo a idolatrado pelos gols marcados com a camisa da seleção brasileira. Esse foi o caminho que o atacante Vini Jr., do Real Madrid, percorreu pelo seu desempenho com a camisa amarela nesses dois confrontos de novembro, válidos pela Data Fifa.

Com cinco gols em duas partidas, o jogador estampou as manchetes dos principais jornais da Espanha, que voltaram a colocar o atacante brasileiro na mais alta prateleira. O hat-trick anotado na manhã desta terça-feira (17/11) nos 7 a 0 sobre Singapura se juntam aos dois tentos anotados no revés do time de Carlo Ancelotti para o Japão, na derrota de 3 a 2, no último sábado.

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Segundo o Marca, "O melhor Vini está de volta". De acordo com o noticioso, O Brasil precisava de um resultado dessa importância para resgatar a tranquilidade. E Vini Jr brilhou ao mostrar o seu melhor futebol ao marcar três vezes num intervalo de 12 minutos.

O As também dedicou seu espaço para exaltar o camisa 7 do Real Madrid. "Não há ninguém como Vini", destacou em sua edição desta terça-feira. O saldo altamente positivo de cinco gols em dois jogos vai ser importante para sua sequência, completou.

"Vinícius Jr volta da pausa internacional com mais confiança do que dúvidas", registrou a publicação. Substituído no segundo tempo, mas sem problemas de contusão, o astro poderá "ser titular na partida contra o Celta de Vigo, no próximo sábado, no Santiago Bernabéu" após cumprir suspensão de quatro jogos em La Liga.

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O periódico informa que essa passagem pela seleção começa a elevar os números do atacante no que diz respeito ao foco ofensivo, já que ele retorna ao Real Madrid agora com 13 gols assinalados em 20 partidas na atual temporada.

O Mundo Deportivo seguiu a linha da concorrência e afirmou que "Vinicius renasceu definitivamente com o Brasil". O portal informou ainda que o Real Madrid acabou sendo o protagonista da goleada já que Endrick, outro atleta da equipe merengue, também deixou a sua marca nas redes adversárias.