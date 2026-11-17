Diante de um adversário fraquíssimo, não por acaso 149º do mundo, o Brasil, em amistoso que mais parecia um jogo-treino, goleou a anfitriã Singapura por 7 a 0, com Vini Jr. marcando os três primeiros gols. A facilidade no jogo desta terça-feira (17/11), no Estádio Nacional, diante de um público muito pequeno, foi gigantesca. Endrick, Estêvão, Rayan e Allan completaram o placar. Além dos gols, a Seleção desperdiçou outras cinco chances claras e teve três gols anulados.

O jogo foi o segundo do Brasil nesta Data Fifa. No outro, derrota por 3 a 2 para o Japão. Carlo Ancelotti, que não estava no banco, pois cumpria suspensão pela expulsão contra os japoneses (o auxiliar Francesco Mauri ficou à beira do campo), promoveu sete mudanças em relação ao time anterior. O principal teste foi a presença de Rayan no meio de campo. Mas pouco deu para analisar, diante da fraqueza do rival. Agora, a Seleção volta a jogar apenas na próxima Data Fifa, em março de 2027.

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Vini Jr faz hat-trick no primeiro temo

O Brasil não teve problema algum para impor seu jogo. Apesar da animação da torcida nas raras vezes que Singapura foi ao ataque, a superioridade era gigantesca. Facilmente, os brasileiros recuperavam a bola diante de um rival que teimava em sair tocando e perdia quase todas. Assim, aos 20 minutos, já havia acumulado uma bola na trave, com Estevão, chances claras desperdiçadas por Rayan e Vini e três gols do próprio Vini.

No primeiro, a defesa saiu mal com a bola, e Bruno Guimarães a recuperou, lançando Vini pela esquerda, aos oito minutos. Aos 12, Vini triangulou com Endrick em contra-ataque e ampliou. Aos 20, o craque do Real Madrid concluiu para a rede um cruzamento de Estêvão.

A facilidade era muito grande ainda no primeiro tempo. Assim, Endrick ampliou com um belo gol de fora da área, acertando o canto esquerdo de Mahbud. Houve ainda dois gols anulados, de Rayan e Estêvão.

Depois do quarto gol, Singapura arriscou alguns ataques, quase sempre pela direita. Com isso teve ao menos uma oportunidade muito boa para marcar. Fandi, sem sair do chão, escorou a bola e mandou por cima de Lucas Perri. Enfim, ficava a sensação de que um amistoso diante de algum time da Série C do Brasileiro seria bem mais duro para a Seleção.

E tome gol

No segundo tempo, o Brasil seguiu em cima. Ampliou aos cinco minutos, quando Bruno Guimarães cobrou falta pela direita, em direção à área, e Estêvão aproveitou a sobra para fazer 5 a 0. Vini Jr. teve um gol anulado e perdeu uma chance ao entrar na área, mas chutou em cima do goleiro. Rayan ainda mandou a bola no travessão.

Aos 20 minutos, porém, Rayan deixou o dele. Muito por causa de uma jogada sensacional de Allan. O ex-Palmeiras, atualmente no Manchester City, recebeu a bola antes do meio de campo, pela direita, cortou a marcação para o meio e fez um lançamento rasteiro primoroso para o companheiro entrar livre na área, driblar o goleiro e marcar o sexto gol.

Houve tempo para mais um gol. Aos 27 minutos, Allan recebeu pela direita e tentou um cruzamento. A bola desviou na zaga e entrou. Nos minutos finais, o árbitro chegou a marcar um pênalti para Singapura, por uma falta de Endrick, mas voltou atrás após consultar o VAR, sob vaias da torcida, que queria ver um gol para a Seleção de seu país. Mas o Brasil terminou com dez jogadores. Gabriel Bontempo sentiu uma lesão e, como a equipe já havia feito todas as substituições, o santista deixou o campo e o time ficou com um a menos.

SINGAPURA 0x7 BRASIL

Amistoso Internacional

Local: Estádio Nacional, Singapura (SIN)

Gols: Vini Jr, 8’/1ºT (0-1); Vini Jr, 12’/1ºT (0-2); Vini Jr, 20’/1ºT (0-3); Endrick, 30’/1ºT (0-4); Estêvão, 5’/2ºT (0-5); Rayan, 20’/2ºT (0-6); Allan, 27’/2ºT (0-7)

SINGAPURA: Mahbud (Buhari, 12’/2ºT); Baharudin (Joshua, 43’/2ºT), Harun (Suhaimi, 12’/2ºT), Ryhan Stewart e Mahler (Tan, 25’/2ºT); Nakamura (Mao, 43’/2ºT) e Shahiran (Chew, 43’/2ºT); Ui-Young (Syahin, 25’/2ºT), Harhys Stewart (Akbar, 43’/2ºT) e Zulkifli (Kweh, 25’/2ºT); Fandi (Anuar, 25’/2ºT). Técnico: Gavin Lee

BRASIL: Lucas Perri; Vanderson, Gabriel Magalhães (Vitor Reis, 15’/2ºT), Jonathan Jesus (Artur Dias, 25’/2ºT) e Douglas Santos; João Gomes (Gabriel Bontempo, 15’/2ºT), Bruno Guimarães (Marlon Gomes, 15’/2ºT) e Rayan (André, 35’/2ºT); Estêvão (Alisson Santana, 25’/2ºT), Endrick e Vini Jr (Allan, 15’/2ºT). Técnico: Carlo Ancelotti (*)

(*) Ancelotti viu o jogo das tribunas. Afinal, estava suspenso. Em seu lugar no banco ficou o auxiliar Francesco Mauri.

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Auxiliares: Rawud Nakarit e Pattarapong Kusathit (TAI)

VAR: Wiwat Jumpaoon (TAI)

Cartões amarelos: Mahler, Baharorin