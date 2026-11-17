Após perder para o Japão em jogo amistoso na última semana, a Seleção Brasileira entrou em campo em duelo contra Singapura nesta terça-feira (17/11) e deu uma bela goleada de 7x0. O jogo, disputado no Estádio Nacional de Singapura, já começou emocionante, com o primeiro gol do Brasil aos 8 minutos do primeiro tempo.

Aos 14 minutos, Vini Jr. fez o segundo, com assistência de Endrick, e aos 22 minutos, marcou novamente, consagrando um hat-trick para o craque.

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Dominado a posse de bola, a Seleção chegou ao quarto gol aos 31 minutos do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o panorama não mudou, e em 5 minutos, Estevão aproveitou uma sobra e fez o quinto. Pouco depois, aos 19 minutos do segundo tempo, Rayan fintou o goleiro e marcou o sexto.

A goleada foi consagrada aos 28 minutos, com um gol contra. Alisson acionou Allan dentro da área, que tentou o passe para Endrick, mas Suhaimi desviou de carrinho para trás e mandou para o próprio gol.

No final, Singapura tentou um gol de honra e chegou a ter pênalti marcado a seu favor, mas a penalidade foi anulada pelo VAR. Com o resultado, a Seleção Brasileira encerra seus compromissos no ano, aguardando a próxima data FIFA em março, ainda sem adversários definidos.