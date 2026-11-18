De olho na próxima temporada e na alteração do regulamento sobre o limite de estrangeiros por equipe, o Vasco já deu início a uma reformulação em seu plantel. O clube planeja dispensar alguns atletas nascidos fora do Brasil.

Nesse sentido, os primeiros nomes confirmados na lista de saída são os colombianos Cuesta e Johan Rojas. Como a diretoria optou por não adquirir a dupla emprestada em definitivo, ambos já arrumam as malas para encerrar suas passagens pelo Cruz-Maltino logo após o término do calendário, em 2 de dezembro.

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Na prática, o zagueiro sequer entra mais em campo pelo clube. Por conta de uma lesão crônica no quadril, o departamento médico liberou o defensor para viajar à Europa e passar por avaliações com especialistas indicados pelo Galatasaray, da Turquia equipe que detém seus direitos econômicos , sem previsão de retorno ao Rio de Janeiro.

Em contrapartida, Rojas, que pertence ao Monterrey, do México, permanece à disposição do treinador Pedro Emanuel e ainda pode figurar na lista de relacionados para algum dos quatro compromissos finais do time carioca no ano. O derradeiro duelo acontece justamente no dia 2 de dezembro, diante do Vitória, em São Januário.

Gringos fora dos planos do Vasco

Paralelamente a essas saídas, Loide Augusto e Spinelli surgem como outros dois jogadores de fora do país que a cúpula vascaína pode negociar, visando inclusive abrir vagas no grupo para a chegada de eventuais reforços internacionais. Da mesma forma, a diretoria não trata Netuno Moreira como uma peça inegociável.

Atualmente, o elenco principal do Gigante da Colina reúne 12 atletas estrangeiros, dos quais quatro ostentam o status de titulares absolutos, somados a Puma Rodríguez, que recebe minutos com frequência.

Por fim, embora despertem forte cobiça no mercado da bola, os também colombianos Andrés Gómez e Marino seguem no clube e, ao menos por enquanto, não receberam autorização para sair.