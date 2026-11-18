Clínica veterinária afirma que animal foi descartado de forma inadequada por empresa contratada após sofrer eutanásia - (crédito: Reprodução/Instagram/@bjornbakerracing/@turanggafarm)

A carreira do cavalo de corrida So You Are teve um trágico e misterioso fim, nesta segunda-feira (16/11), em Sidney, na Austrália. O corpo do animal puro-sangue foi encontrado em uma caçamba de lixo menos de duas semanas após ter participado da tradicional Melbourne Cup.

Gregg Jowett, um trabalhador da construção civil, encontrou o corpo de So You Are e publicou um vídeo nas redes sociais, indignado. Ao jornal britânico The Guardian, ele afirmou que não imaginava que o animal se tratava de um cavalo de corrida.

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De acordo com a Clínica Veterinária REC Equine Specialist, So You Are, de cinco anos, foi hospitalizado na segunda-feira, com uma grave crise de cólica. O animal foi submetido a eutánisa sob anestesia.

Nas redes sociais, a clínica se desculpou pelo tratamento dado ao corpo do animal. “Após a morte, So You Are foi coletado por uma empresa contratada e levado a um aterro licenciado. Ele deveria ter sido enterrado prontamente de maneira respeitosa. O que aconteceu foi inaceitável e desrespeitoso com So You Are e a todos que cuidavam dele”, diz o comunicado.

A REC Equine Specialist afirmou que rompeu o contrato com a empresa responsável pelos serviços de enterro, e assumiu a responsabilidade pela escolha da prestadora e pelos procedimentos utilizados.

No dia 3 de novembro, So You Are participou da Melbourne Cup e chegou em oitavo lugar.

Reações

Bjorn Baker, treinador do animal, declarou estar profundamente perturbado com o caso e cobrou esclarecimentos. “Ele foi um cavalo muito amado e merecia ter sido tratado com dignidade e respeito após a sua morte”, disse.

O ministro de Jogos e Corridas de Nova Gales do Sul, David Harris, classificou o caso como “incidente preocupante” e afirmou que a Racing NSW, órgão regulador das corridas de cavalo na Austrália, iniciou uma investigação sobre a morte de So You Are.

Emma Husrt, ativista dos direitos dos animais e membro da Assembléia Legislativa de Nova Gales do Sul, afirmou que a notícia é “devastadora”, mas não surpreendente, em entrevista à ABC.

"Este cavalo foi tratado como se não fosse nada mais do que um pedaço de lixo", declarou. “Temos recebido queixas sobre a indústria das corridas de cavalos durante todos os oito anos em que estive no parlamento."