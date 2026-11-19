Varela, Rossi, Léo Ortiz e Alex Sandro terão de aguardar um pouco se forem campeões - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) planeja realizar a entrega oficial do troféu do Campeonato Brasileiro somente na última rodada da competição, mesmo que o campeão confirme o título de forma antecipada. Isso porque a cúpula da entidade pretende manter o protocolo tradicional de celebrar a premiação apenas no encerramento do torneio.

Dessa maneira, caso o Flamengo garanta matematicamente a conquista nas próximas rodadas, o elenco não receberá a taça imediatamente após o apito final do jogo decisivo contra o Pameiras no próximo sábado (21), às 16h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada. Em vez disso, os jogadores aguardarão o compromisso derradeiro da temporada para erguer o troféu diante da torcida.

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Cenário de título do Flamengo contra o Palmeiras

Esse planejamento da CBF ganha relevância imediata diante da situação confortável do time carioca na tabela de classificação. Após vencer o Athletico-PR por 2 a 1 no Maracanã e contar com a derrota do Palmeiras pelo mesmo placar diante do Cruzeiro, o elenco comandado por Leonardo Jardim alcançou os 79 pontos e abriu seis de vantagem na liderança.

Consequentemente, o confronto direto deste sábado pode selar o decacampeonato brasileiro do Flamengo. Como possui vantagem expressiva no critério de número de vitórias, o Rubro-Negro precisa apenas de um simples empate em São Paulo para assegurar a taça sem depender de outros resultados.

Programação oficial da última rodada do Brasileirão

Mesmo se confirmar a conquista neste fim de semana, a equipe ainda cumprirá mais dois compromissos antes de levantar o troféu. Na 37ª rodada, o grupo viaja para enfrentar o Coritiba fora de casa, encerrando posteriormente sua participação na quarta-feira (02), às 21h30 (horário de Brasília), diante da Chapecoense, no Maracanã.

Por determinação da CBF, todas as partidas da 38ª rodada ocorrerão simultaneamente na mesma data e horário incluindo o duelo entre Palmeiras e Coritiba, também no Nubank Parque. Assim, a cerimônia oficial de premiação acontecerá exclusivamente no fechamento da competição, independentemente da rodada em que o título fique definido.