O Corinthians recebeu um adversário ideal para reagir e sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesta rodada 35. Aquele que não quer nada com a vida, resignado e apático. Sendo assim, a equipe mosqueteira venceu com extrema facilidade: 4 a 0 sobre o Botafogo, na Arena Neo Química, com três gols de Kaio César. Acontece que o Glorioso ainda corre risco de queda para a Série B, algo que torna deplorável o seu desempenho em Itaquera.
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O Timão vai para 40 pontos e ocupa a 15ª colocação. Ainda tem que secar Vitória e Internacional nesta jornada. Com 42 e flertando com a Segundona, o Mais Tradicional é o 12º lugar, com 42.
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Corinthians encurrala e marca
O primeiro tempo mostrou a diferença entre a mobilização das duas equipes. Enquanto o Corinthians entrou em campo com a faca nos dentes, encurralando e pressionando a saída de bola do adversário, o Botafogo foi um time passivo, inativo, desinteressado no cotejo e sem posse de bola. Qualquer ser bípede e com a mínima massa encefálica percebeu rápido que os gols do Timão eram questão de tempo. Vitinho foi à linha de fundo e rolou para Kaio Cesar marcar. Em seguida, até Memphis brilhou. Com a ajuda do oponente Chaves, o holandês ampliou um resultado óbvio em Itaquera. Mas a arbitragem apontou gol contra do Alemão. O Glorioso, aliás, não chutou contra o arco de Souza.
Virou baile
O Botafogo continuou acéfalo no segundo tempo. Com as alterações, Tote conseguiu bagunçar ainda mais o Botafogo. O Corinthians, que não é bobo, aproveitou o desastre. Bidu achou Memphis, que acionou o artilheiro da noite. Kaio Cesar, então, só teve o trabalho de se desfazer da marcação e ampliar o placar para os mosqueteiros. O atacante, logo depois, recebeu de Vitinho e aumentou o passeio do Timão em Itaquera. Com jogo ganho, o técnico Clarence Seedorf mexeu na equipe e tirou, enfim, o pé do acelerador em respeito ao último clube de sua carreira como jogador.
CORINTHIAS 4×0 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro Rodada 35
Local: Arena Neo Química, em São Paulo (SP)
Data e hora: 18/11/2026, às 21h30 (horário de Brasília)
Gol: Kaio César, 28’/1ºT (1-0); Chaves, contra, 33’/1º (2-0); Kaio César, 14’/2ºT (3-0); Kaio César, 21’/2ºT (4-0)
CORINTHIANS: Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri; Carillo (Ranieli, 9’/2ºT), Bidon (Santana, 31/2ºT) e Vitinho; Kaio César (Dieguinho, 31’/2ºT), Bidu (Pedro Raul, 31’/2ºT) e Memphis (Lingard, 23’/2ºT). Técnico: Clarece Seedorf
BOTAFOGO: Batista; Vitinho, Marçal (Toledo, 21’/2ºT), Chaves (Pantaleão, Intervalo), Justino e Telles (Paulinho, Intervalo); Huguinho, Edenilson (Ziyech, 11’/2ºT) e Medina; Martins (Júnior Santos, 36’/2ºT) e Tiquinho. Técnico: Tite
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartão Amarelo: Carillo, Kaio César, Ranieli (COR); Telles, Huguinho (BOT)
Cartão Vermelho:
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