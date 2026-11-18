Ao apagar das luzes, o Santos conseguiu o gol salvador, graças a Gabigol, para vencer por 1 a 0 o Coritiba, nesta quarta-feira (18), no Couto Pereira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Peixe em 8º lugar, com 50 pontos, na faixa dos clubes que brigam pela classificação para a Libertadores. Já o Coxa caiu para a 13ª colocação, com 42, e ainda ameaçado de rebaixamento.

A primeira etapa foi muito truncada, com as duas equipes criando raras oportunidades. Mas o que mais chamou a atenção de início não foi uma jogada de gol. Aos 13 minutos, em disputa com Thiago Santos, Luan Peres ficou com um grave ferimento na barriga ao receber um chute do adversário. No entanto, o árbitro Braulio da Silva Machado aplicou apenas o cartão amarelo ao jogador do Coritiba, apesar dos apelos dos santistas.

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O Coxa assustou aos 22 minutos. Pedro Rocha recebeu pelo lado direito, próximo à entrada da área, e finalizou de perna esquerda, mas mandou a bola para fora. Cinco minutos depois, Jacy também assustou a defesa santista ao aparecer livre para cabecear, porém não acertou o alvo.

Santos melhora e cria boas oportunidades

Na reta final da primeira etapa, o Santos conseguiu construir suas melhores oportunidades. Aos 39 minutos, Coutinho e Neymar tabelaram em uma boa jogada ofensiva. Na sequência, o camisa 10 encontrou Everton Cebolinha dentro da área, mas o atacante finalizou em cima do goleiro Pedro Rangel, que fez a defesa.

Quatro minutos depois, Neymar cobrou escanteio curto e, após receber novamente a bola, levantou na área. Willian Arão apareceu para cabecear, mas mandou para fora, com perigo.

Segundo tempo movimentado

Ainda com chances de classificação para a Libertadores, o Santos mudou a postura na etapa final. Aos 13, Cebolinha recebe pela esquerda, passou pela marcação, mas emendou um chute sem direção. Já aos 19, Neymar puxou o ataque, Gabigol e Rodinei tabelaram e lançaram o camisa 10 na área, mas a finalização deixou a desejar mais uma vez.

O Coritiba até que ficou com mais posse de bola durante boa parte do segundo tempo, mas tinha dificuldade no passe final e eram raros os chutes na direção do gol. Aos 29, Josué bateu falta a um passo da grande área e a bola passou raspando a trave.

Aos 41, Neymar perdeu mais uma chance. Arthur puxou contra-ataque e lançou Cebolinha em profundidade. Ele passou pela marcação e rolou para Neymar, mas Bruno Melo consegue desarmar a jogada.

Já nos descontos, aos 47, Neymar invadiu a área e chutou cruzado. O goleiro Pedro Rangel fez a defesa e no rebote Gabigol mandou para dentro. A arbitragem anotou impedimento na jogada, mas o gol foi confirmado pelo VAR.

CORITIBA 0 x 1 SANTOS

Brasileirão 35ª Rodada

Data e horário: 18/11/2026 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Renda e Público: não divulgados

Gol: Gabigol, aos 47? 2ºT (0-1)

CORITIBA: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Richard, 24’/2ºT) , Sebastián Gómez (Vini Paulista, 32’/2ºT), Nicolás Fonseca (Ocampo, 20’/2ºT) e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha (Paulo Roberto, 32’/2ºT). Técnico: Guilherme Bossle.

SANTOS: Diógenes; Rodinei, Willian Arão, João Alencar e Luan Peres; Gustavo Henrique, Arthur (Rollheiser, 41’/2ºT) e Philippe Coutinho (Rony, 25’/2ºT) ; Neymar, Everton Cebolinha (Oliva, 41’/2ºT) e Gabigol (Thaciano, 49’/2ºT). Técnico: Cuca.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo DAlonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Thiago Santos, Nicolás Fonseca, Sebastián Gómez, Ocampo (COR); Rodinei, Gustavo Henrique (SAN)