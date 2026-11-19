Candidatar-se à presidência da Fifa (Federação Internacional de Futebol e Associados) é mais fácil do que postular o cargo mais importante na administração da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O número de apoios necessários para o lançamento explica essa diferença.

Para disputar a cadeira na Fifa, a pessoa interessada necessita do apoio oficial de cinco federações das 211 filiadas à entidade.

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Por outro lado, para postular o cargo na CBF, o candidato presida de oito federações estaduais e cinco clubes das Séries A ou B para se registrar na disputa.

No pleito da Fifa, basta, portanto, o suporte de pouco mais de 2% das associações nacionais. Casos, por exemplo, de Ramon Vega, ex-capitão da seleção da Suíça, e de Kohzo Tashima, presidente honorário da Associação de Futebol Japonês (JFA).

Gianni Infantino, atual presidente e favorito a vencer a votação, possui apoio declarado de blocos como a Confederação Africana de Futebol (54 votos) e a União Caribenha de Futebol (25 membros).

Já o francês Philippe Diallo terá o apoio da Uefa para a votação no ano que vem.

A eleição para definir o novo presidente da Fifa está agendada para o dia 18 de março, em Rabat, no Marrocos, quando será realizado o 77º Congresso da entidade.

Para postular a presidência da CBF, a soma abrange oito de 27 federações estaduais e cinco equipes de 40 das duas primeiras divisões .

São necessários, portanto, quase 30% das organizações estaduais, que possuem peso três na votação, e 12,5% dos times das duas primeiras divisões. Cada federação pode assinar o apoio de apenas uma chapa.

O voto das equipes do Brasileirão valem peso dois no pleito, enquanto da Série B apenas um.

Neste sentido, se o candidato da situação contar com o aval de 20 federações, sobrariam apenas sete disponíveis, o que limitaria o acesso de um opositor devido à cláusula de barreira da entidade.

Em 2025, por exemplo, o atual presidente Samir Xaud contou com apoio de 25 assinaturas e virou candidato único. Apenas as federações de São Paulo e Mato Grosso foram contrárias.

CANDIDATURA ÚNICA CONTRA CHAPA

Outro fator que eleva a dificuldade para alcançar à presidência da CBF se encontra na forma como a eleição é realizada.

Na Fifa, o postulante é candidato único. Na organização brasileira, o voto é na chapa que conta com o candidato à presidência e oito vice-presidentes.

Portanto, a necessidade de articulação política é ainda maior antes da eleição para a cadeira mais importante do futebol brasileiro.