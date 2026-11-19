Os vencedores serão conhecidos no dia 2 de dezembro, durante o Prêmio Brasil Olímpico, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro - (crédito: COB)

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) promove no dia 2 de dezembro a cerimônia de gala do Prêmio Brasil Olímpico 2026, no Rio de Janeiro. O evento festivo na Cidade das Artes, com transmissão ao vivo pela Time Brasil TV às 18h45, vai coroar os melhores competidores do país após a divulgação prévia dos vencedores por modalidade, revelando agora os ganhadores das categorias principais.

A definição dos concorrentes coube ao Colegiado da premiação, grupo formado por lideranças esportivas, comunicadores da área e atletas do passado. Ao todo, duas competidoras individuais, uma equipe e três representantes masculinos disputam os troféus mais cobiçados da noite.

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Destaques femininos na corrida pelo troféu

No setor feminino, o taekwondo desponta com a presença de Maria Clara Pacheco na categoria até 57 kg, após uma temporada consistente e de grande protagonismo no circuito internacional.

Rebeca Andrade concorre novamente ao troféu máximo após manter o alto nível de excelência na ginástica artística, reafirmando sua posição de destaque entre as maiores referências do esporte nacional.

A seleção de conjunto de ginástica rítmica completa a lista feminina, indicada ao prêmio principal após um ano de apresentações de destaque e consolidação da modalidade no cenário internacional.

Homens acumulam feitos históricos

Entre os homens, Alison dos Santos viveu mais uma temporada dominante nos 400m com barreiras no atletismo, figurando entre os principais nomes do mundo na prova ao longo de 2026.

No tênis de mesa, Hugo Calderano volta a figurar entre os finalistas graças a sua regularidade e protagonismo na elite internacional da modalidade.

A relação masculina conta ainda com Lucas Pinheiro Braathen, autor de uma façanha histórica para o esporte brasileiro: o primeiro ouro do país em Jogos Olímpicos de Inverno, conquistado em Milão-Cortina 2026.

Diretor-geral da entidade organizadora e campeão olímpico de vôlei de praia, Emanuel Rego valorizou o momento dos concorrentes: "A disputa pelo prêmio de Melhor Atleta do Ano coroa essa trajetória de dedicação e superação, destacando nomes que tiveram um 2026 de excelência, mas que também já miram novos horizontes, como os Jogos Pan-americanos Barranquilla 2027, os campeonatos mundiais de suas respectivas modalidades e, claro, os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028".

Veja lista dos finalistas



Destaques femininos

Rebeca Andrade

Maria Clara Pacheco

Seleção de Ginástica Rítmica

Destaques masculinos

Alison dos Santos

Hugo Calderano

Lucas Pinheiro Braathen

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.