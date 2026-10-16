Rebeca Andrade lidera o Brasil no Mundial de Ginástica Artística

Rebeca Andrade faz dos movimentos assinaturas de excelência. Entre força, leveza e precisão, desafia a gravidade e transforma cada apresentação em espetáculo. Nada menos se espera da brasileira no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, com início amanhã, em Roterdã, na Holanda.

O quilate de Rebeca é refletido nos números. Em agosto, o Ginásio Nilson Nelson se rendeu à maior medalhista olímpica da história do país, com seis pódios, após salto arrebatador, com a maior nota do mundo na temporada: 14,800 pontos. Mas não se engane em achar que a paulista de Guarulhos colocou tudo para jogo. No repertório, falta a apresentação do Cheng, o salto de maior dificuldade neste ano. Na trave, a aposta é o desempenho que lhe rendeu a prata na etapa da Copa do Mundo de Szombathely, em setembro.

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Ausente do Mundial de 2025, disputado apenas em provas individuais, Rebeca retorna à competição em um momento importante para a ginástica brasileira. Essa será a primeira edição do torneio desde os Jogos de Paris 2024 com disputa por equipes, categoria que distribuirá três vagas olímpicas por gênero para Los Angeles-2028 para os melhores conjuntos. A brasileira, dona de nove medalhas em Mundiais, volta justamente para ajudar o país a assegurar a classificação.

Flávia Saraiva também chega credenciada por bons resultados. Quarta colocada na trave no Mundial de 2025, a ginasta conquistou dois ouros e uma prata na etapa da Copa do Mundo de Szombathely, em setembro, e deve competir nos quatro aparelhos. Lorrane Oliveira completa o trio de medalhistas olímpicas de Paris-2024 na equipe feminina, que ainda conta com Gabriela Bouças, Sophia Weisberg e Thais Fidelis. Júlia Soares, em recuperação de lesão, e Jade Barbosa, em processo de retorno após a maternidade, são as ausências. O Brasil ostenta o único quinteto feminino com três ginastas que "medalharam" há dois anos na França.

No masculino, Arthur Nory é a principal aposta brasileira na barra fixa, aparelho em que conquistou o título mundial em 2019 e o bronze em 2022. Finalista olímpico, Diogo Soares lidera a equipe na disputa do individual geral. Outro finalista em Jogos, Caio Souza, está fora do Mundial após romper o tendão do bíceps braquial direito durante a final das argolas na etapa da Copa do Mundo de Szombathely, em setembro. Bernardo Miranda, Johnny Oshiro, Patrick Sampaio e Vitaliy Guimarães completam o time.

Quinteto masculino, com Arthur Nory, Bernardo Miranda, Diogo Soares, Johnny Oshiro, Patrick Sampaio e Vitaliy Guimaraes (foto: MeloGym/CBG)

Mas nem só de Brasil vive o Mundial em Roterdã. A disputa feminina reúne duas protagonistas de perfis distintos. A russa Angelina Melnikova chega como atual campeã mundial do individual geral, mas terá pela frente a argelina Kaylia Nemour, ouro olímpico nas barras assimétricas na França e candidata a conquistar uma medalha mundial inédita para a África.

Entre os homens, o Japão aposta nos campeões olímpicos Hashimoto Daiki, em Tóquio-2020, e Oka Shinnosuke, em Paris-2024, para enfrentar a China na disputa pelo título coletivo.

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Mundial de Ginástica Artística2026

Datas: 17 a 25 de outubro

Local: Roterdã, Holanda

Transmissão: SporTV, CazéTV e Time Brasil Brasil TV (finais)