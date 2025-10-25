Maria Clara Pacheco brilha e sobe ao topo do mundo no taekwondo

Agora, Maria Clara Pacheco coleciona uma medalha de bronze e uma de ouro em duas participações no Campeonato Mundial de Taekwondo - (crédito: Alexandre Loureiro/CBTKD)

Maria Clara Pacheco teve um "sextou" diferente do outro lado do mundo. A paulista de São Vicente cruzou o globo não apenas para competir no Campeonato Mundial de Taekwondo, na China, mas para fincar a bandeira do Brasil entre as potências da modalidade com a medalha de ouro dos 57kg. A conquista encerrou 20 anos de jejum do país sem título na arte marcial ao repetir o feito da paranaense Natália Falavigna, vitoriosa em 2005, e a colocou num patamar de estrela precoce ao se tornar campeã com "apenas" dois anos de categoria adulta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O novo ícone do taekwondo brasileiro mundial nasceu em 16 de julho de 2003 e iniciou a trajetória na categoria adulta em 2023. Nem mesmo estrelas como Rebeca Andrade (ginástica artística), Hugo Calderano (tênis de mesa), Caio Bonfim (marcha atlética), Rafaela Silva (judô) e outros alcançaram o topo de torneios dessa magnitude em um período curto.

Maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos, Rebeca Andrade estreou como adulta em 2015 e comemorou o primeiro ouro mundial em 2021, no Japão. Um dos responsáveis por furar a bolha chinesa do tênis de mesa, Hugo Calderano se tornou "gente grande" em 2013 e comemorou a conquista da Copa do Mundo em abril deste ano. O brasiliense Caio Bonfim manteve os pés no chão entre a estreia em 2011 até a coroação, há um mês.

Leia também: João Fonseca disputará vaga na final do ATP da Basileia neste sábado



Campeã na Olimpíada do Rio-2016, Rafaela Silva se apresentou ao mundo para valer em 2011 e ganha holofotes em 2013. Rayssa Leal teve o planeta do skate aos seus pés em 2022, três temporadas depois da primeira exibição no cenário profissional. Há pontos fora da curva, como o canoísta Isaquias Queiroz, abençoado com o ouro no Mundial de 2013, a primeira participação dele em evento desse porte.

Maria Clara tem muito a se orgulhar. No ano da estreia como adulta, foi bronze no Azerbaijão. Meses depois, faturou a prata dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Em Paris-2024, avançou às quartas de final. "É uma emoção que não consigo explicar, é a primeira vez que ganho um título tão importante, e era realmente o objetivo do ano. Estou muito feliz, agradeço a todos que estavam na torcida. E mando um abraço especial para a minha mãe, para o meu pai, dedicar essa vitória para o meu treinador que está aqui e tornou tudo possível, e agradecer grandemente à CBTKD (Confederação) e ao Time Brasil por todo o suporte que eles me deram durante este ano e nos últimos para que esse ciclo fosse o melhor possível", discursou.

Líder do ranking da categoria 57kg, Maria Clara precisou de cinco lutas para subir ao lugar mais alto do pódio. A estreia foi contra a portuguesa Leonor Correia, com vitória tranquila. Na sequência, derrotou a espanhola Laura Rodriguez Marquina, a americana Faith Dillon e a chinesa Zongshi Luo. Para lavar a alma e encerrar o jejum do Brasil na modalidade, desbancou a atual campeã olímpica, Yu-Jin Kim. O combate foi reedição da decisão do Grand Prix da Coreia do Sul, também vencido pela brasileira.

Leia também: CBF cria grupo de trabalho para debater melhorias na arbitragem



"A Maria é uma atleta excepcional, com potencial imenso. Tem o olhar diferenciado, e a conquista dela retrata tudo aquilo que ela é. Muito legal ver como ela passa também a ser uma referência para a equipe brasileira. Fico muito feliz que o ano da Maria foi coroado com essa medalha de ouro, porque, mais do que nunca, ela merecia, por um ano excepcional que ela teve e pelo nível de performance que ela tem entregado em cada torneio que ela disputa", analisou a pioneira Natália Falavigna, hoje gestora do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A competição em Wuxu seguirá até 30 de outubro. O Brasil segue com 14 atletas em disputas. Outra esperança de conquista para o país é Edival Pontes, o Netinho, bronze em Paris-2024 e prata no Mundial de Guadalajara-2022. Ele compete na madrugada do último dia na categoria 74kg. O torneio é transmitido na íntegra pela World Taekwondo no YouTube e tem finais veiculadas pelos canais SporTV.