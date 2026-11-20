Quando os depósitos foram efetuados, a instituição financeira paraguaia ostentava classificação de risco na categoria A - (crédito: Divulgação/Conmebol)

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) anunciou que estuda medidas legais para resgatar 15 milhões de dólares mantidos no Ueno Bank, instituição financeira paraguaia. A posição foi avaliada durante reunião do conselho executivo realizada em Barranquilha, na Colômbia, onde dirigentes debateram providências para salvaguardar os cofres da entidade.

O total em questão representa 1,8% de todos os ativos administrados pela organização. A cúpula diretiva garantiu que o episódio financeiro não abala o orçamento ordinário, não interrompe os torneios da temporada e também não compromete compromissos futuros assumidos no futebol internacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Critérios de risco e divisão patrimonial

Segundo a prestação de contas apresentada aos membros do conselho, o aporte financeiro respeitou as diretrizes de governança previstas nos estatutos. As normas de tesouraria determinam a distribuição equilibrada de capital entre diferentes praças bancárias e impõem limites rígidos de concentração por instituição.

Quando os depósitos foram efetuados, a instituição financeira paraguaia ostentava classificação de risco na categoria A, atestada por relatórios públicos emitidos pelo Banco Central do Paraguai. O protocolo interno da federação permite operações apenas com estabelecimentos que alcancem essa nota mínima de solidez de mercado.

Atualmente, o patrimônio sob custódia da confederação está dividido entre 32 instituições financeiras, operando no Paraguai e em outros países. Essa estrutura visa equilibrar rendimentos competitivos com a diluição contínua de riscos operacionais.

Medidas para recuperação dos recursos

Mesmo sem risco para a rotina administrativa, o departamento jurídico foi acionado para estudar os caminhos necessários visando à recuperação integral dos recursos aplicados. A entidade comunicou que recorrerá às instâncias cabíveis para reaver o montante pertencente ao desenvolvimento esportivo.

A federação reforça que manterá postura diligente perante o caso para resguardar seus ativos, sustentando o compromisso de que todos os recursos gerados pelas competições permaneçam investidos no futebol sul-americano.



