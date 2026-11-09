Banco Ueno é alvo de operação do Ministério Público paraguaio

O Ministério Público do Paraguai realiza buscas na sede da Ueno Casa de Bolsa S.A. para recolher documentos, registros contábeis e arquivos digitais relacionados a operações financeiras sob investigação - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Neste segunda-feira (9/11), o Ministério Público do Paraguai realizou uma operação na sede da Ueno Casa de Bolsa S.A. para investigar suspeitas de crimes contra o sistema financeiro e o patrimônio. Durante as diligências, os investigadores também apreenderam veículos supostamente ligados às empresas envolvidas no caso, entre eles um Lamborghini.

O cumprimento do mandado na instituição financeira foi conduzido pelo promotor Silvio Corbeta, da Unidade Especializada em Crimes Econômicos e Anticorrupção, com apoio de agentes do Departamento Especializado em Crimes Econômicos e Financeiros da Polícia Nacional.

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A equipe busca documentos físicos e digitais, registros contábeis e arquivos informáticos que possam ajudar a esclarecer as operações financeiras e bursáteis sob investigação. Segundo o Ministério Público, o procedimento faz parte de uma apuração sobre possíveis irregularidades em transações e na movimentação de recursos no mercado de valores.

Em outra frente da investigação, a promotora Ruth Karina Benítez, da Unidade Penal nº 1, especializada em Crimes Informáticos, esteve em uma oficina mecânica em Assunção, capital paraguaia. Com apoio de agentes do Departamento Especializado contra o Cibercrime, a equipe apreendeu quatro veículos que seriam ligados à rede de empresas investigadas.

Entre os bens recolhidos estão um automóvel Lamborghini, um veículo utilitário UTV, um carrinho de golfe e uma caminhonete Toyota Tacoma. A apreensão ocorreu no âmbito do processo denominado Federico Miguel Vázquez e outros sobre lesão de confiança e outros crimes.

O Ministério Público informou que detalhes sobre os documentos recolhidos e as operações analisadas serão divulgados conforme o avanço das perícias e das decisões judiciais. A investigação busca esclarecer as suspeitas e identificar possíveis responsabilidades, sem antecipar conclusões sobre os envolvidos.























