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CRISE NO PARAGUAI

Banco Ueno é alvo de operação do Ministério Público paraguaio

Operação apura suspeitas de irregularidades em transações financeiras e envolve empresas ligadas ao banco

O Ministério Público do Paraguai realiza buscas na sede da Ueno Casa de Bolsa S.A. para recolher documentos, registros contábeis e arquivos digitais relacionados a operações financeiras sob investigação - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
O Ministério Público do Paraguai realiza buscas na sede da Ueno Casa de Bolsa S.A. para recolher documentos, registros contábeis e arquivos digitais relacionados a operações financeiras sob investigação - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Neste segunda-feira (9/11), o Ministério Público do Paraguai realizou uma operação na sede da Ueno Casa de Bolsa S.A. para investigar suspeitas de crimes contra o sistema financeiro e o patrimônio. Durante as diligências, os investigadores também apreenderam veículos supostamente ligados às empresas envolvidas no caso, entre eles um Lamborghini.

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O cumprimento do mandado na instituição financeira foi conduzido pelo promotor Silvio Corbeta, da Unidade Especializada em Crimes Econômicos e Anticorrupção, com apoio de agentes do Departamento Especializado em Crimes Econômicos e Financeiros da Polícia Nacional.

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A equipe busca documentos físicos e digitais, registros contábeis e arquivos informáticos que possam ajudar a esclarecer as operações financeiras e bursáteis sob investigação. Segundo o Ministério Público, o procedimento faz parte de uma apuração sobre possíveis irregularidades em transações e na movimentação de recursos no mercado de valores.

Em outra frente da investigação, a promotora Ruth Karina Benítez, da Unidade Penal nº 1, especializada em Crimes Informáticos, esteve em uma oficina mecânica em Assunção, capital paraguaia. Com apoio de agentes do Departamento Especializado contra o Cibercrime, a equipe apreendeu quatro veículos que seriam ligados à rede de empresas investigadas.

Entre os bens recolhidos estão um automóvel Lamborghini, um veículo utilitário UTV, um carrinho de golfe e uma caminhonete Toyota Tacoma. A apreensão ocorreu no âmbito do processo denominado Federico Miguel Vázquez e outros sobre lesão de confiança e outros crimes.

O Ministério Público informou que detalhes sobre os documentos recolhidos e as operações analisadas serão divulgados conforme o avanço das perícias e das decisões judiciais. A investigação busca esclarecer as suspeitas e identificar possíveis responsabilidades, sem antecipar conclusões sobre os envolvidos.

  • Agentes do Ministério Público e da Polícia Nacional participam das diligências.
    Agentes do Ministério Público e da Polícia Nacional participam das diligências. Reprodução/Redes sociais
  • O Ministério Público do Paraguai realiza buscas na sede da Ueno Casa de Bolsa S.A. para recolher documentos, registros contábeis e arquivos digitais relacionados a operações financeiras sob investigação
    O Ministério Público do Paraguai realiza buscas na sede da Ueno Casa de Bolsa S.A. para recolher documentos, registros contábeis e arquivos digitais relacionados a operações financeiras sob investigação Reprodução/Redes sociais
  • O Ministério Público do Paraguai realiza buscas na sede da Ueno Casa de Bolsa S.A. para recolher documentos, registros contábeis e arquivos digitais relacionados a operações financeiras sob investigação
    O Ministério Público do Paraguai realiza buscas na sede da Ueno Casa de Bolsa S.A. para recolher documentos, registros contábeis e arquivos digitais relacionados a operações financeiras sob investigação Reprodução/Redes sociais
  • Além do esportivo, foram apreendidos uma caminhonete, um UTV e um carrinho de golfe
    Além do esportivo, foram apreendidos uma caminhonete, um UTV e um carrinho de golfe Reprodução/Redes sociais
  • Além do esportivo, foram apreendidos uma caminhonete, um UTV e um carrinho de golfe
    Além do esportivo, foram apreendidos uma caminhonete, um UTV e um carrinho de golfe Reprodução/Redes sociais
  • Promotores buscam documentos e registros de operações financeiras da instituição
    Promotores buscam documentos e registros de operações financeiras da instituição Reprodução/Redes sociais
  • Um dos veículos recolhidos durante investigação contra empresas ligadas ao Ueno Bank.
    Um dos veículos recolhidos durante investigação contra empresas ligadas ao Ueno Bank. Reprodução/Redes sociais
  • Um Lamborghini e outros três veículos foram apreendidos pelo Ministério Público do Paraguai durante investigação sobre suspeitas de crimes financeiros envolvendo empresas ligadas ao Ueno Bank
    Um Lamborghini e outros três veículos foram apreendidos pelo Ministério Público do Paraguai durante investigação sobre suspeitas de crimes financeiros envolvendo empresas ligadas ao Ueno Bank Reprodução/Redes sociais
  • Um Lamborghini e outros três veículos foram apreendidos pelo Ministério Público do Paraguai durante investigação sobre suspeitas de crimes financeiros envolvendo empresas ligadas ao Ueno Bank
    Um Lamborghini e outros três veículos foram apreendidos pelo Ministério Público do Paraguai durante investigação sobre suspeitas de crimes financeiros envolvendo empresas ligadas ao Ueno Bank Reprodução/Redes sociais

 

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 09/11/2026 18:15
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