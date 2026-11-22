O Barcelona sofreu, mas venceu o Villarreal por 3 a 2, de virada, neste domingo (22), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. Tajon Buchanan e Tani Oluwaseyi abriram o placar para os visitantes, enquanto Gerard Martín, Fermín López e Pau Navarro, contra, fizeram os gols da equipe catalã.
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Com o resultado, o Barcelona alcançou a terceira vitória seguida, a 12ª na competição. Dessa forma, segue na liderança, com 36 pontos. Assim, é seguido de perto pelo rival Real Madrid, que venceu no sábado (21) e tem 33 pontos. Já o Villarreal é nono, com 15. O Barça, que busca o tri e o 30º título da La Liga, visita o La Coruña, no próximo domingo (29). Antes, porém, joga contra o Sabah, do Azerbaijão, na quarta-feira (25), pela Champions League.
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O Villarreal surpreendeu logo nos primeiros minutos. Aos cinco, Buchanan aproveitou uma falha defensiva e abriu o placar. Dois minutos depois, Oluwaseyi recebeu passe de Alberto Moleiro e ampliou. O Barcelona teve a oportunidade de diminuir aos 23, em cobrança de pênalti, mas Lamine Yamal acertou a trave. Aliás, apesar da pressão dos donos da casa, o placar permaneceu em 2 a 0 até o intervalo.
Na segunda etapa, o Barcelona voltou mais agressivo e construiu a reação em apenas dez minutos. Aos 57, Gerard Martín aproveitou cruzamento de Pedri para descontar. Quatro minutos depois, Fermín López recebeu assistência de Lamine Yamal e deixou tudo igual. Aos 67, Pau Navarro desviou contra a própria meta e completou a virada catalã. Nos minutos seguintes, o Barcelona ainda criou oportunidades para ampliar, mas parou nas defesas de Peter Gulacsi.
O atacante Raphinha foi titular e atuou os 90 minutos e recebeu um cartão amarelo no final da partida por falta cometida. Já o também atacante Gabriel Jesus sequer saiu do banco. Outro que não atuou pelo Barça foi o meia Rodri, mas por estar lesionado. Já Luiz Júnior, goleiro, ficou na reserva do Villarreal o tempo todo.
Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol
Sexta-feira (20/11)
Athletic 0 x 1 Espanyol
Sábado (21/11)
Alavés 3 x 1 Deportivo La Coruña
Rayo Vallecano 0 x1 Valencia
Sevilla 1 x 1 Betis
Real Madrid 2 x 1 Celta de Vigo
Domingo (22/11)
Barcelona 3 x 2 Villarreal
Racing x Real Sociedad – 12h15
Osasuna x Málaga – 14h30
Getafe x Atlético de Madrid – 17h
Lavante x Elche – 17h
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