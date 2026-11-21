O Flamengo é decacampeão brasileiro! Neste sábado (21/11), após ficar no 1 a 1 com o Palmeiras no Nubank Parque, o Rubro-Negro levou mais um troféu para casa. Ao apito final, o técnico Leonardo Jardim celebrou a conquista.

Ainda no gramado de jogo, o português falou à imprensa sobre o título, seu primeiro de maior grandeza desde que chegou ao Brasil, em 2025. Assim, tratou o objetivo do Mengo como "concluído".

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"Foi uma temporada difícil. Orgulho deste grupo, tivemos resiliência. Conseguimos boas jornadas, fomos uma equipe muito sólida durante o campeonato. O campeão tem que ser sempre regular. Por isso que é um campeonato de pontos corridos. Fomos a melhor equipe do Brasil. Chegamos aos 80 e agora temos mais dois jogos, mas o objetivo está concluído", celebrou o português.

O Flamengo chegou aos 80 pontos e, por isso, não pode mais ser ultrapassado pelo Palmeiras na tabela, conquistando o Brasileirão com duas rodadas de antecedência. O time, então, cumpre tabela contra Coritiba, no domingo (29/11), e, depois, contra a Chapecoense, no Maracanã, no dia 2 de dezembro (uma quarta-feira).



