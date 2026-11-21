A Seleção Brasileira começou a caminhada na Copa do Mundo Sub-17 com vitória por 2 x 1 sobre a Irlanda, neste sábado, no complexo Aspire Zone, em Doha, no Catar. Rodrigo Jr., do Vasco, abriu o placar no primeiro tempo, mas Ryan Sheridan deixou tudo igual antes do intervalo. Na etapa final, Eduardo Conceição, do Palmeiras, decidiu a partida com uma finalização no ângulo e garantiu os três pontos na abertura do Grupo I.
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O resultado colocou o Brasil na liderança da chave. No outro confronto da rodada, Tanzânia e Costa Rica empataram por 2 a 2. Os quatro integrantes do grupo voltam a campo na próxima terça-feira (24), quando a Seleção enfrenta os tanzanianos, às 12h (de Brasília). Uma nova vitória poderá assegurar a classificação brasileira à próxima fase.
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A equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci começou pressionando e encontrou em Richard Wendel uma das principais alternativas para chegar ao ataque pelo lado esquerdo. O lateral do Fluminense participou diretamente da construção dos dois gols brasileiros.
Aos 29 minutos, Richard Wendel avançou até a linha de fundo e levantou a bola na medida para Rodrigo Jr. O centroavante do Vasco ganhou pelo alto e cabeceou no canto, sem chances para o goleiro Brunton.
A vantagem, entretanto, não resistiu até o intervalo. Aos 44 minutos, a Irlanda aproveitou uma transição rápida para chegar ao empate. Murphy participou da construção da jogada e encontrou Ryan Sheridan, que finalizou para superar o goleiro Werneck.
O Brasil voltou do intervalo sem alterações e aumentou a presença no campo ofensivo. Kauê Furquim, Eduardo Pape e Eduardo Conceição participaram das principais tentativas de construção, enquanto a defesa irlandesa procurava impedir as infiltrações brasileiras.
Aos 25 minutos da etapa final, a insistência encontrou recompensa em um lance de qualidade individual. Richard Wendel encontrou Eduardo Conceição na entrada da área. O atacante do Palmeiras ajeitou o corpo e bateu colocado, acertando o ângulo. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar.
Com a vantagem restabelecida, a Seleção teve oportunidade de ampliar. João Couto recebeu lançamento de Eduardo Pape, avançou em velocidade e finalizou em cima do goleiro Brunton.
A Irlanda ainda ameaçou nos minutos finais. Depois de uma cobrança de escanteio, Werneck afastou a bola, mas Murphy aproveitou a sobra e finalizou com o gol brasileiro desprotegido. A conclusão passou muito perto da trave e manteve o placar favorável à equipe de Patetuci.
O Brasil agora volta as atenções para a Tanzânia. Depois do segundo compromisso, a Seleção encerra a participação na primeira fase contra a Costa Rica, na sexta-feira (27).
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