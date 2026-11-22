A euforia com a vitória do Paraná sobre o Athletico, por 2 a 0, causou uma cena inusitada no futebol nacional. Isso porque o técnico tricolor, conhecido como Tcheco, não conteve a empolgação e foi comemorar o triunfo que garantia o título da Copa Paraná ao clube junto à torcida presente. Na volta ao gramado, o treinador acabou imobilizado com um mata-leão por um segurança local.

O caso aconteceu logo após o segundo gol do Paraná, quando Anderson Simas Luciano, o Tcheco, pulou o alambrado para celebrar com os torcedores na Vila Capanema, em Curitiba. Após o abraço coletivo, cruzou a estrutura de volta ao gramado, onde o segurança prontamente o abordou, confundindo a situação com uma invasão de campo. Integrantes da comissão técnica precisaram intervir explicando ao profissional que se tratava do treinador da equipe: "É o técnico, por**".

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A decisão teve contornos dramáticos e terminou com título do Athletico, visto que o Tricolor não manteve a vantagem que precisava justamente de dois gols. Apesar da derrota por 2 a 1 no tempo regulamentar, o Rubro-Negro conseguiu buscar o troféu após 23 cobranças de pênaltis.

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Paraná perde vantagem, e Athletico leva título

O Paraná precisava de dois gols de vantagem para levantar o título, mas Bryan diminuiu para os rubro-negros, que venceram a ida por 1 a 0, e forçou a decisão aos pênaltis. Salazar e Ruan Lima balançaram as redes para o Tricolor no tempo regulamentar.

Com 100% de aproveitamento dos 10 jogadores de linha de cada lado, o empate persistiu até as cobranças dos goleiros, que desperdiçaram as tentativas. A decisão, então, avançou para 12ª rodada e voltou aos atletas. Kauan Alemão marcou o último gol para o Athletico, enquanto Cristiano parou nas mãos de Matheus Soares, que defendeu a penalidade e garantiu o título.



