Homem-gol do Bayern de Munique, o atacante Harry Kane passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo na madrugada deste sábado (21) e deverá permanecer afastado dos gramados por aproximadamente três meses.

O problema ocorreu aconteceu durante o empate por 1 a 1 com o Colônia, na Allianz Arena. O centroavante inglês sofreu uma ruptura ligamentar no tornozelo e precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico. Em comunicado oficial, o clube alemão informou que a operação ocorreu com sucesso e que o jogador iniciará imediatamente o processo de recuperação.

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Pelas redes sociais, Kane compartilhou uma imagem no hospital, com o pé imobilizado. Apesar da frustração pela lesão, o atacante demonstrou confiança na recuperação e afirmou que pretende usar o período afastado para voltar ainda mais forte. Segundo ele, o foco agora é na reabilitação para retornar em alto nível nos momentos decisivos da temporada.

Mais problemas no Bayern

Os problemas do Bayern não pararam por aí. Durante a mesma partida, Michael Olise também deixou o campo lesionado logo após marcar o gol de empate. De acordo com a imprensa inglesa, o atacante deixou o estádio utilizando muletas, aumentando a preocupação da comissão técnica.

A lista de desfalques do time bávaro já era extensa. Nomes importantes como Luis Díaz, Serge Gnabry, Alphonso Davies e Manuel Neuer seguem entregues ao departamento médico, reduzindo ainda mais as opções do treinador.

Além do impacto causado pelas lesões, o empate diante do Colônia pode custar a liderança do Campeonato Alemão ao Bayern. O Borussia Dortmund entra em campo neste sábado (21) contra o Borussia Monchengladbach e, em caso de vitória, assumirá a primeira colocação da competição.