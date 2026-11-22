Leandro Paredes tranquilizou os torcedores após desmaiar durante uma entrevista ao vivo à emissora "Dsports", pouco depois de o Boca Juniors conquistar a Copa Sul-Americana diante do Atlético Mineiro, no último sábado (21). Afinal, em um post na Internet, o meio-campista informou que teve apenas uma tontura em meio às comemorações do título argentino. Por precaução, ele chegou a ser levado para um hospital, mas logo recebeu alta.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Estamos bem, viva o Boca hoje e sempre. Obrigado a todos pelas mensagens. Foi apenas uma tontura depois de tantas voltas juntas", escreveu Paredes pouco após a vitória de 2 a 0 em Barranquilla.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Mal-estar em campo
Os torcedores do Boca ficaram ainda mais apreensivos, pois Paredes, um dos principais nomes do elenco, já havia passado mal em campo. Aliás, ele teve uma queda de pressão e precisou ser substituído aos 13 minutos do segundo tempo, por Tomás Belmonte. Um provavél diagnóstico é que o meia argentino tenha sofrido com o alto calor na cidade colombiana.
Também após o jogo, o técnico do Boca Rodolfo Arruabarrena, o "El Vasco" deu mais detalhes sobre a situação:
"Cruzei com ele no vestiário. Teve uma queda de pressão e estava se sentindo tonto. No intervalo, melhorou um pouco, mas, aos 10 minutos, dava para perceber que estava com dificuldade para se deslocar para os lados. Estava com dificuldade para se deslocar para os lados. Ele foi muito sincero e pediu para ser substituído, e só fiquei sabendo depois que ele teve uma segunda queda de pressão. Deixando de lado a questão esportiva, como pessoa, ele sempre procura tirar o melhor de todos e, dentro de campo, é craque. É um líder positivo, de que todo treinador precisa", comentou o técnico.
Capitão do Boca Juniors no título da Sul-Americana 2026, Paredes é um dos maiores jogadores da atual geração argentina. Afinal, conquistou a Copa do Mundo de 2022, as Copas Américas de 2019 e de 2024 com a seleção. Aos 32 anos, fez o clube mais popular de seu país encerrar um jejum de 18 anos sem títul continental. Revelado pelo próprio Boca, Paredes logo foi para a Europa, onde passou por times relevantes. Afinal, defendeu PSG, Roma, Juventus, entre outros.