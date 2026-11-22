Também após o jogo, o técnico do Boca Rodolfo Arruabarrena, o "El Vasco" deu mais detalhes sobre a situação:

"Cruzei com ele no vestiário. Teve uma queda de pressão e estava se sentindo tonto. No intervalo, melhorou um pouco, mas, aos 10 minutos, dava para perceber que estava com dificuldade para se deslocar para os lados. Estava com dificuldade para se deslocar para os lados. Ele foi muito sincero e pediu para ser substituído, e só fiquei sabendo depois que ele teve uma segunda queda de pressão. Deixando de lado a questão esportiva, como pessoa, ele sempre procura tirar o melhor de todos e, dentro de campo, é craque. É um líder positivo, de que todo treinador precisa", comentou o técnico.