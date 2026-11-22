Pedro, perto dos 190 gols pelo Flamengo, quer ser o artilheiro deste Brasileirão - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Mesmo com o título brasileiro de 2026 assegurado, o Flamengo tem mais dois compromissos pela competição até o final do ano. Primeiro, visita o Coritiba no próximo domingo (29), às 16h. Três dias depois (2/12), recebe a Chapecoense, às 21h30. Enquanto muitos acham que serão duelos amistosos, há muito em jogo. O Jogada10 te mostra:

Pedro artilheiro

Segundo maior goleador da competição, o atacante do Flamengo tem 20 gols na competição, um a menos do que Viveros, do Athletico. Nesta disputa particular entre os dois, o camisa 9 tem a vantagem de poder disputar os próximos dois jogos, enquanto o centroavante do CAP cumpre suspensão e só volta na última rodada.

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Fazer bonito diante da taça

Após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, que garantiu o deca ao Flamengo, o elenco fez a festa, mas com a taça de 2025. Afinal, a CBF informou que só irá entregar a versão de 2026 no próximo jogo oficial do Fla como mandante. Portanto, diante da Chapecoense. Com a iminência do estádio encher, ninguém vai querer fazer feio diante da último colocada e já rebaixada Chape.

Rodar o elenco

Campeão, o Flamengo já começa a preparar 2027. Serão cinco títulos em disputa: Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Carioca, além da Supercopa. Esta deve ser realizada em 24 de janeiro, talvez contra o mesmo Palmeiras. Por isso, a ordem é rodar o elenco, dosar forças e talvez até antecipar féris de boa parte do elenco. Diante desse cenário, nomes como Vitão, Saúl, De La Cruz, Andrew, Evertton Araújo, Danilo e Luiz Araújo devem ganhar minutagem com Leonardo Jardim.

Segunda melhor campanha

Caso vença os dois jogos que restam, o Flamengo terminará a campanha com 86 pontos. Este número daria ao Flamengo a segunda melhor campanha da era dos pontos corridos com 20 times, disputado desde 2006. O recorde, aliás, é do próprio Fla. Afinal, em 2019, o Rubro-Negro fez 90, mas sob o comando de Jorge Jesus. No momento, a segunda melhor campanha é a do Atlético de 2021, que somou 84.