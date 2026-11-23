Cristiano Ronaldo ganhou uma estátua na China. Isso mesmo. Um museu dedicado ao astro inaugurou, neste fim de semana, uma estátua de sete metros de altura em Xangai. A escultura reproduz a famosa comemoração do jogador, com o uniforme da seleção portuguesa, e recebe os visitantes na entrada do espaço.

De acordo com o site A Bola, a cerimônia contou com a participação de Hugo Aveiro, irmão mais velho do atleta, que comandou uma contagem regressiva diante dos torcedores presentes.

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A exposição, aliás, tem uma divisão em 10 setores temáticos que apresentam diferentes fases da trajetória do português. O museu apresenta momentos da infância na Ilha da Madeira até a consagração como um dos principais nomes do futebol mundial.

O espaço reúne mais de 50 peças relacionadas à carreira de Cristiano Ronaldo, várias delas emprestadas pelo próprio jogador. A Bola de Ouro conquistada em 2008, o troféu da Eurocopa e chuteiras utilizadas em partidas e uma camisa relacionada ao 350º gol marcado pelo atacante com a camisa do Real Madrid estão na exposição.

Além disso, há momentos marcantes de CR7 em campo, como por exemplo, a clássica bicicleta na partida contra a Juventus, em 2018, quando ainda atuava pelo Real Madrid. A jogada ficou conhecido mundialmente e recebeu aplausos até dos torcedores adversários.

No momento, Cristiano Ronaldo atua pelo Al Nassr e está perto do milésimo gol. Ele, afinal, soma 986 bolas na rede e tende a atingir o feito em 2027.



