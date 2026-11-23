Se o Prêmio Puskás também contemplasse o futsal de nanismo, Duduzinho seria forte candidato. O brasileiro marcou um golaço de bicicleta na vitória por 3 x 2 sobre a Jordânia, nesta segunda-feira (23/11), pela segunda rodada da Copa do Mundo da modalidade, disputada em Rabat, no Marrocos. O lance chamou a atenção pela plasticidade e ganhou destaque nas redes sociais.
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Foi a segunda vitória da Seleção Brasileira na competição. Na estreia, no domingo (22/11), também venceu por 3 x 2, diante do Iraque. Na ocasião, Duduzinho balançou as redes duas vezes, enquanto Maikon completou o placar.
Com os resultados, a equipe segue na disputa por uma das duas vagas do Grupo 3 nas quartas de final. A chave também reúne a Argentina, atual campeã mundial, próxima adversária dos brasileiros.
As duas seleções mais bem colocadas de cada grupo avançam às quartas de final, previstas para quinta-feira (26/11). As semifinais serão disputadas na sexta-feira, enquanto a decisão do título está marcada para domingo. Nesta terça-feira, o Brasil encara a Argentina.
Esta é a segunda edição da Copa do Mundo de Futebol de Nanismo. A primeira foi disputada em 2023, na Argentina, com título dos anfitriões. Naquela campanha, o Brasil caiu nas quartas de final.
O futsal de nanismo tem algumas regras específicas em relação à modalidade tradicional. Cada equipe atua com seis jogadores de linha e um goleiro, e as partidas são disputadas em dois tempos de 20 minutos corridos, com os dois minutos finais cronometrados. As traves também são menores: têm três metros de largura por 1,70 metro de altura. Não são permitidos cabeceios e carrinhos para desarmar.
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