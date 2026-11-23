O Grêmio conseguiu um resultado sensacional na noite desta segunda-feira, 23/11, pela 36ª rodada (antepenúltima) do Brasileirão. Afinal, foi até o Morumbis enfrentar o Santos, encarando a zona de rebaixamento e em situação desesperadora (66,5% de risco de queda). Contudo, mesmo enfrentando um time em alta fora de casa, venceu por 2 x 0, gols de Amuzu, no primeiro tempo, e Braithwaite, de pênalti, na etapa final.
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Os gaúchos jogaram com muita aplicação na defesa e ainda contaram com mais uma atuação de gala do goleiro Weverton. Também foram notáveis nos contra-ataques. Foi assim que chegaram aos dois gols, vencendo merecidamente, mesmo com menor posse de bola e menos finalizações.
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Assim, os gremistas chegaram aos 41 pontos. Assim, sai do Z4, pulando para 15º e deixando Corinthians (40 pontos e um jogo a menos) e Internacional (goleado pelo Vitória por 5 x 2 e com 38 pontos) para trás. Já o Santos, que sonhava em entrar na zona de classificação para a Libertadores, parou nos 50 pontos, em nono lugar, mas segue a um ponto do Atlético-MG (sétimo colocado, mas com um jogo a menos).
O jogo teve uma curiosidade protagonizada por Neymar. O camisa 10 entrou em campo com o cabelo platinado. Curiosamente, outros companheiros entraram na onda: Rodinei, Arthur, Bontempo, Philippe Coutinho, Cebolinha e Gabigol. Apenas o goleiro Diógenes e os zagueiros William Arão, Alencar e Luan Peres não descoloriram o cabelo.
O jogo teve um primeiro tempo dentro do esperado. O Santos com a posse de bola, buscando o ataque. Neymar centralizou as jogadas e arriscou finalizações, como uma que obrigou Weverton a fazer grande defesa aos quatro minutos. Já o Grêmio apostava nos contra-ataques.
Foi assim que o time gaúcho chegou ao gol, aos 14 minutos. Neymar entrou na área e foi ao fundo para cruzar, mas Weverton defendeu e iniciou o contra-ataque, dando a bola para Carlos Vinícius. No meio de campo, o atacante fez o pivô e logo lançou Amuzu na intermediária de ataque. Tanto Amuzu quanto o santista Rodinei escorregaram no lance.
Mas o gremista levantou primeiro, disparou rumo à área e, antes da chegada de Arão, chutou colocado. Bola no canto direito de Diógenes, para fazer 1 a 0 (veja na foto abaixo). O Santos sentiu o gol. Assim quase levou o segundo em uma jogada de Amuzu, que encontrou Pavón na área pela direita. Mas desta vez o chute parou em Diógenes, bem colocado.
Porém, depois disso, só deu Santos. Mas aí apareceu o melhor goleiro do Brasileirão. Weverton fez três grandes defesas: em finalizações de Cebolinha (duas) e uma de Gabigol. O goleiro gremista também protagonizou um lance polêmico aos 34 minutos. Em uma cobrança de falta próxima à área, pelo lado esquerdo, ele reclamou de um laser apontado por alguém da torcida em seu rosto. O árbitro atendeu à reclamação e, depois, mandou Weverton voltar ao gol, autorizando a cobrança.
Porém, Neymar, pensando que o juiz já havia dado autorização, bateu e marcou. O gol não valeu, é claro. Mas provocou reclamação geral dos santistas. A falta foi cobrada novamente por Neymar. Contudo, a bola foi para fora. Assim, o Santos, mesmo com 65% de posse e 10 a 5 em finalizações, foi para os vestiários atrás do placar.
No segundo tempo, o Santos permaneceu pressionando e, aos 13 minutos, quase marcou. Bontempo, em chute forte, obrigou Weverton a fazer mais uma boa defesa. Pouco depois, foi a vez de Igor Vinícius exigir nova intervenção do goleiro gremista, disparado o melhor em campo, que fez uma defesa parcial.
Era ataque contra defesa. Carlos Vinícius, que, mesmo fora de forma, segurava a defesa, mas já estava andando em campo, saiu para a entrada de Braithwaite. A defesa, contudo, jogava com muita raça e, sempre que a bola seguia em direção ao gol, Weverton dava a segurança necessária. O goleiro gremista seguiu transmitindo total segurança ao time.
Então, aos 31 minutos, em um raro contra-ataque gremista na etapa final, veio o segundo gol. Após uma bola levantada na área, a zaga santista não conseguiu afastar o perigo, e a sobra ficou com Braithwaite, que acabou sofrendo falta por trás de Escobar. Pênalti, que o dinamarquês cobrou e converteu. Com o Santos nocauteado, o Grêmio quase ampliou. Primeiramente, em chute de Braithwaite, que Diógenes salvou. Depois, com Caio Paulista, mas chutando por cima.
SANTOS 0X2 GRÊMIO
36ª rodada do Campeonato Brasileiro-2026
Data: 23/11/2026
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Gols: Amuzu, 14’/1ºT (0-1); Braithwaite, 32, de pênalti, 32’/2ºT (0-2)
SANTOS: Diógenes; Rodinei (Igor Vinícius, Intervalo), João Alencar (Escobar, Intervalo), Willian Arão e Luan Peres; Arthur, Gabriel Bontempo (Gabriel Menino, 34’/2ºT), Philippe Coutinho (Rollheiser, 21’/2ºT) e Neymar; Everton Cebolinha (Rony, 34’/2ºT) e Gabigol. Técnico: Cuca
GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann (Balbuena, 25’/2ºT) e Marlon; Dodi (Danilo Barbosa, 25’/2ºT), Noriega, Villasanti, Pavón (Tetê, 25’/2ºT) e Amuzu (Caio Paulista 25’/2ºT) ; Carlos Vinicius (Baithwaite, 10’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: João Alencar, Arão (SAN); Noriegam Caio Paulista (GRE)
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