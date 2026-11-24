Na noite de segunda-feria (23), o São Paulo foi até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo com a missão de voltar com uma missão cumprida. No Nilton Santos, o Tricolor Paulista ficou no empate com o Glorioso em 1 a 1, mas de certa forma, apesar de não encerrar a sequência de quatro jogos sem vencer – agora cinco – a "meta Crespo" foi batida.

No início do Brasileirão, o São Paulo viveu uma grande polêmica quando Hernán Crespo, então técnico da equipe, estabeleceu uma meta conservadores, em que o primeiro objetivo do clube no Brasileirão seria atingir os 45 pontos.

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Depois disso, de acordo com o treinador, o São Paulo poderia focar em outros objetivos maiores. Contudo, a fala de Crespo não foi bem aceita pela diretoria do Tricolor, que dias depois demitiu Crespo.

Apesar de mandar Crespo embora e posteriormente contratar Roger Machado e, agora, ter Dorival Junior, a meta dos 45 pontos demorou a ser batida. Tanto demorou que o Tricolor Paulista alcançou a pontuação considerada necessária para evitar o rebaixamento somente na 36ª rodada. Assim, a marca mais tardia da história do clube desde que o Brasileirão se tornou uma competição de pontos corridos.

A pior campanha do clube no Brasileirão de pontos corridos por sua vez, aconteceu no ano de 2021 – foram 48 pontos. Assim, o São Paulo tem que somar mais quatro pontos para evitar – ou igualar – a pior marca de sua história. O Tricolor Paulista tem pela frente, na 37ª rodada, o já rebaixado Remo, no Morumbis, e na última rodada, o Athletico-PR, na Arena da Baixada.