Com chances remotas de se classificar para a Libertadores do ano que vem e já livre de qualquer risco de rebaixamento, a comissão técnica do Vasco pode utilizar os jogos finais para observar alguns jogadores.

Para o ano que vem, a diretoria pretende buscar reforços e pode fazer um pente fino no elenco visando uma pequena reformulação. O clube tem prioridades no mercado.

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Um zagueiro, um volante e um atacante são os principais alvos. O clube tem acordo com Carlos Vinícius, do Grêmio, para ser o centroavante, mas não descarta novas buscas. Com isso, jogadores como Brenner, Spinelli e David, por exemplo, podem ter as duas últimas rodadas para mostrar serviço.

O mesmo vale para Adson e Nuno Moreira. Com contrato no fim, Jair tem conversas para renovar, enquanto Tchê Tchê não terá o vínculo ampliado.

A direção Cruz-Maltina também não descarta um novo goleiro. No entanto, se chegar alguém para posição será para disputar lugar com Léo Jardim. O reserva imediato, Fuzato, está fora dos planos. O jovem Philippe Gabriel da base pode ganhar rodagem no Campeonato Carioca.

Os próximos dois desafios do Vasco são o Atlético-MG, fora, e o Vitória, em casa. Vencer é fundamental para ainda sonhar com a Libertadores.

A direção não fala abertamente, mas sabe que terá um dinheiro alto para investir na janela. A Almirante Participações, nova detentora da SAF, já avisou que terá caixa para contratações em 2027.