Dono de um elenco robusto, construído ao longo dos últimos anos, o Flamengo não precisou contratar vários jogadores para 2026. O que não significa que gastou pouco no ano, já que uma das chegadas (Lucas Paquetá) representou simplesmente a maior contratação da história do futebol brasileiro – cerca de R$ 315 milhões na cotação da época.

Além dele, o Fla também trouxe outros quatro jogadores ao longo da temporada. Para a primeira janela, acertou com o goleiro Andrew, ex-Gil Vicente (POR), e o zagueiro Vitão, ex-Internacional. Mais tarde, no segundo período de transferências, entre julho e agosto, trouxe os gringos Joaquín Freitas e Anthony Valencia. Veja agora, com o Jogada10, como tais reforços contribuíram na temporada do Flamengo.

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Paquetá chega e realiza sonho (dele e da torcida)

Uma das principais novelas do mercado da bola no início de 2026 foi sobre Lucas Paquetá. Infeliz no West Ham (ING), o craque manifestou o desejo de retornar ao clube que o revelou, com o Flamengo fazendo um grande esforço para contratá-lo. Não à toa, houve diversas rodadas de negociações com os ingleses, visando o aceite para que Paquetá pudesse retornar.

Assim, ao fim de janeiro (dia 28), o Fla anunciou a sonhada contratação do camisa 20. O próprio jogador admitiu que estava realizando um sonho ao retornar ao clube do coração, enquanto rubro-negros foram recebê-lo no aeroporto tamanha a alegria por sua chegada.

Em campo, altos e baixos. Afinal, foram 43 partidas, sendo "somente" 27 como titular (16 foram saindo do banco). Ele contribuiu com 13 gols e uma assistência pelo Mengo, sendo sua temporada mais artilheira na carreira até aqui, superando os 12 anotados em 2018, seu último ano antes de se aventurar pela Europa. Ele voltou a ganhar oportunidade na Seleção, disputando inclusive a Copa do Mundo de 2026 como titular. Com contrato até 2030, a tendência é que se habitue ainda melhor em 2027, podendo ser titular mais vezes.

Andrew e Vitão: reforços para preencher o elenco

Com a saída de Matheus Cunha, que não renovou seu contrato ao fim de 2025, o Flamengo foi ao mercado buscar um novo goleiro. Assim, contratou Andrew, cria do Botafogo, e que estava no Gil Vicente, de Portugal, desde 2021/22. Ele tornou-se peça importante no elenco da modesta equipe portuguesa, chamando a atenção do scout do Fla. Não à toa, o diretor José Boto e o então técnico Filipe Luís foram até Portugal durante as férias para acompanhar partidas do arqueiro.

O jogador tinha contrato se encerrando no meio da temporada, mas o Rubro-Negro optou por pagar 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,4 milhões no câmbio da época) para liberação imediata. Afinal, o titular Rossi necessitava de um reserva. Como o argentino não tem histórico de lesões, suspensões e não consta na seleção de seu país, pouco abriu espaço para o ex-Botafogo, que realizou somente seis partidas na temporada: cinco pelo Campeonato Carioca (quatro gols sofridos) e uma pela Libertadores (sem ser vazado).

Já Vitão chegou após novela envolvendo também Cruzeiro e Internacional, clube que defendia. O zagueiro de 26 anos, com passagens pela seleção de base (24 partidas), chegou para compor elenco e, tal qual Andrew, pouco precisou jogar. Isso porque os titulares Léo Ortiz e Léo Pereira – a exemplo de Rossi – estiveram disponíveis por praticamente toda a temporada, concedendo pouco espaço à "concorrência". Assim, o defensor ex-colorado atuou em apenas 19 jogos, sendo 11 na campanha de título brasileiro, seis na conquista do Carioca e dois na Libertadores. Ele não marcou gols, mas contribuiu com uma assistência. Das 19 aparições, foram 14 como titular.

Janela do meio do ano tem apostas gringas

Ao parar para a Copa do Mundo, em maio, o Flamengo aparecia na segunda posição do Brasileirão, com 37 pontos – quatro a menos que o então líder Palmeiras. Além disso, caíra na Copa do Brasil (na quinta fase) e perdera as finais da Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil.

Dessa forma, Libertadores e Brasileirão eram as únicas frentes restantes, com o torcedor ávido por novos reforços. No entanto, a diretoria fez apenas duas apostas, contratando jogadores pouco utilizados no decorrer da temporada: Joaquín Freitas, ex-River Plate (ARG), e Anthony Valencia, proveniente do Royal Antwerp (BEL).

O primeiro, atacante de lado, mas que também pode atuar no centro do ataque. Aos 19 anos, Freitas desembarcou no Rio de Janeiro após iniciar no River Plate, clube que o revelou em 2024. Ele realizou 30 partidas pelo profissional do time argentino, o suficiente para chamar a atenção do scout do Flamengo.

Visando o futuro, o Rubro-Negro pagou caro nele: entre 8 e 10 milhões de dólares (entre R$ 41,5 milhões e R$ 51,8 milhões na cotação da época). Freitas, então, ganhou mais oportunidades do que Valencia, já que participou de 11 partidas – contribuindo com uma assistência. Todas suas aparições foram saindo do banco.

Já Valencia é o reforço que menos entrou em campo em 2026. Afinal, só atuou seis minutos em uma entrada, contra o Remo, dia 6 de setembro. Ele custou cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões no câmbio da época), assinando contrato até 2031. Tal qual Freitas, pode ganhar mais oportunidades no começo de 2027, quando o Rubro-Negro iniciará a campanha pelo tetra do Campeonato Carioca.

Contratações do Flamengo em 2026

Reforços – 5 (Lucas Paquetá, Andrew, Vitão, Joaquín Freitas e Anthony Valencia)

Gastos – R$ 466 milhões*

*Valores aproximados. Números não levam em consideração luvas, nem intermediação, apenas direitos federativos.