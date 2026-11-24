Fora das últimas três edições de Copa do Mundo, a Itália está fazendo uma revolução em sua seleção, com várias caras novas. Destaque do Flamengo e campeão brasileiro com o clube, Jorginho, que tem cidadania italiana, coloca o retorno à Azurra como objetivo. Além dos jovens, o volante enxerga que nomes experientes podem fazer a diferença dentro de campo.

"É um objetivo. Então, vou continuar trabalhando muito, esperando por essa oportunidade, porque acredito que ainda estou no momento da minha carreira, que posso agregar muito para seleção. Essa reformulação que está sendo feita, no sentido de que pra você voltar com um grupo forte, você sim precisa de jovens, mas precisa também de gente experiente que possa agregar dentro e fora de campo", disse em entrevista ao programa do Galvão FC no SBT.

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Jorginho fez 57 jogos pela seleção italiana e foi um dos destaques da equipe na conquista da Eurocopa de 2020, mas que foi jogada em 2021 por conta da pandemia de covid-19. Ele, aliás, ficou na pré-lista de convocação para Data Fifa de setembro, mas não foi convocado.

Maturidade do Flamengo

Com relação ao Flamengo, Jorginho destacou a maturidade da equipe para buscar o decacampeonato. Ele admitiu que a eliminação para os Estudiantes na Libertadores foi um baque, mas o elenco teve a capacidade de separar as coisas para não interferir no Brasileirão.

"Foi um baque grande para todos nós também, porque estávamos muito focados, trabalhando muito para chegar à final da Libertadores e tentar ganhar de novo. Tínhamos total potencial e capacidade para fazer isso. Infelizmente, são coisas do futebol no futebol, um mais um não é dois. Então, infelizmente, aconteceu aquele erro. A derrota chegou e, de verdade, poderia sim ter tido um impacto grande na continuação do campeonato, que era um objetivo real nosso. Mas isso também mostra a maturidade da nossa equipe em saber separar as coisas e entender a importância ainda maior e a obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro, porque era o que nos restava no momento", ressaltou.

Em 2026, Jorginho atuou em 40 partida e fez cinco gols pelo Flamengo. Na temporada passada, quando conquistou o Brasileirão e a Libertadores, ele atuou em 59 jogos e marcou seis gols.