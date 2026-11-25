O Corinthians tem pela frente três jogos para evitar o rebaixamento para a segunda divisão, que traria prejuízos esportivos e financeiros em 2027. Para isso, o técnico Seedorf poderá contar com o retorno de uma peça importante na construção das jogadas. Trata-se de Rodrigo Garro, que está recuperado de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito.

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O argentino surge como uma alternativa para o confronto contra o Atlético, nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, pela 36ª rodada. O camisa 8 não entra em campo desde o dia 4, quando sofreu a lesão no empate sem gols com o São Paulo, na Vila Belmiro. Desde então, o meio-campista desfalcou o Timão por aproximadamente 20 dias.

Dessa forma, a possibilidade de contar novamente com Garro representa um ganho técnico para o Corinthians, sobretudo pela capacidade de organização e criação do argentino. Antes de se lesionar, o jogador engatou quatro boas atuações, contra Vitória, Vasco, Mirassol e São Paulo. Ele, então, atuou durante 41 minutos contra o arquirrival e era uma boa peça no clássico.

Além disso, o retorno pode beneficiar diretamente Memphis Depay. Os dois jogadores possuem características que permitem uma boa conexão no setor ofensivo. O meia é essencial para fazer a engrenagem da equipe girar, principalmente neste momento em que entrou ao Z4, Garro soma, na temporada, 53 partidas, com três gols e 13 assistências (garçom do time em 2026).

Dúvida no ar

Apesar de estar recuperado da lesão, a presença de Garro diante do Atlético-MG ainda é uma dúvida, Afinal, o gramado da Arena MRV é sintético, e a comissão técnica pode optar de não forçar, de olho nas partidas seguintes diante de Grêmio, na Neo Química, e Remo, em Belém, no Pará. Contudo, a necessidade de pontuar é imediata, e o meia pode fazer a diferença.

"O Garro está disponível. Todas as decisões que vamos tomar não tem nada a ver com o gramado. Eu tenho opinião sobre o campo artificial (como é o da Arena MRV), acho que no nível máximo deveria ser só campos naturais. Hoje, temos campos de alta qualidade, o campeonato precisa ter um padrão para ter uma qualidade de jogo melhor", disse o treinador.

"Não vou falar quem vai jogar ou não. Pode ser que ele comece, pode ser que não. Ele ficou fora quase duas semanas, treinou com a gente, é um jogador a mais para nós aqui na reta final", completou.

Por fim, o Corinthians voltou ao Z4 depois do triunfo do Grêmio sobre o Santos, no Morumbis. Os comandados do técnico Clarence Seedorf somam 40 pontos, um a menos que o próprio Imortal Tricolor e que o Mirassol (perdeu para o Fluminense). Nos últimos três jogos, o time somou sete pontos e agora tenta triunfar pela primeira vez no estádio do Galo.