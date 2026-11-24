Camila e Talia lideraram as jogadas ofensivas e ajudaram o Pinheiros a bater o Brasília fora de casa - (crédito: Filipe Fonseca )

O pesadelo do Brasília Vôlei parece não ter fim na Superliga Feminina. Na noite dessa terça-feira (24/11), a equipe da capital perdeu para o Pinheiros, em casa, por 3 sets a 1 (parciais de 25 x 17; 20 x 25; 22 x 25 e 21 x 25) e segue sem vencer no torneio. São sete derrotas em sete partidas disputadas e a lanterna na tabela de classificação.

O Pinheiros conseguiu a primeira vitória fora de casa na competição e segue na zona de acesso aos play-offs. O Brasília continua na luta contra o rebaixamento, que fica mais difícil a cada rodada.

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Mesmo com o revés, a ponteira Karen foi a destaque da noite pelo lado do Brasília. A jogadora anotou 19 pontos e foi a maior pontuadora da partida. Após o duelo, ela falou sobre o desempenho no jogo e lamentou a sétima derrota sofrida na Superliga:

"Eu sempre tento fazer meu máximo todos os jogos, por mais difícil que seja nossa fase. Porém, vamos seguir trabalhando jogo a jogo e confiar que uma hora a vitória pode vir. Teremos dez dias de descanso até o próximo desafio, agora é treinar o máximo nesse tempo para mudar este cenário negativo.", relatou a ponteira do Brasília.

O começo de jogo do Brasília foi de intensidade nos ataques, principalmente com a central Dayana e a ponteira Karen pela esquerda. Aguinaldo Santos optou por rotacionar pouco o elenco no início primeiro set e conseguiu abrir vantagem no começo da partida.

O Pinheiros começou a aproveitar o bom uso dos bloqueios adversários para pontuar e diminuir a desvantagem conquistada pelo Brasília no começo do set. Entretanto, o ataque do time da capital continuou afiado e com um belo bloqueio da ponteira Manu, a equipe candanga fechou o primeiro set com vitória tranquila por 25 x 17.

O Brasília seguiu na frente no começo do segundo set, mas não conseguiu implementar uma vantagem considerável e viu o Pinheiros igualar o placar pela primeira vez na partida. A ponteira Talia, da equipe paulista, teve bom aproveitamento nos ataques e liderava os pontos do time visitante.

O set persistiu equilibrado, mas o Pinheiros pulou à liderança do placar após a partida estar empatada em 16 x 16. Depois de liderar o marcador pela primeira vez, o time paulista não largou mais e venceu por 25 x 20, igualando o duelo em Brasília depois de um rally de mais de um minuto e meio no penúltimo ponto.

As equipes continuaram brigando ponto a ponto no terceiro set, mas desde que o Pinheiros conseguiu a liderança do placar, o time paulista fazia questão de preservá-la. Entretanto, o Brasília seguia na cola do time visitante. A ponteira Karen tinha alto aproveitamento nos ataques e era a destaque do clube da capital, mas o bom desempenho ofensivo não foi o suficiente.

No fim do terceiro set, o Pinheiros administrou a vantagem, mesmo que o Brasília não a deixasse crescer. O time paulista fechou o período em 25 x 22, com brilho de Camila, maior pontuadora do set com seis tentos para as visitantes, que viraram a partida fora de casa.

Mesmo com o começo avassalador do Brasília no primeiro set, a atuação não rendeu por toda a partida. No último período, o Pinheiros seguiu na frente e fechou a primeira vitória do time paulista fora de casa na Superliga Feminina por 25 x 21.

O Brasília terá 10 dias de descanso antes do próximo jogo para treinar e focar a equipe em busca da primeira vitória no torneio. A partida será no dia 4 de dezembro, contra o Batavo Mackenzie, às 18h30, fora de casa.

O Pinheiros vence a terceira partida na competição e a primeira longe de São Paulo. O próximo desafio da equipe será contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira (30/11), às 18h30, em jogo atrasado válido pela segunda rodada.

Ficha técnica

Brasília Vôlei 1 x 3 Pinheiros - 7ª rodada Superliga Feminina

Parciais: 25 x 17; 20 x 25; 22 x 25 e 21 x 25

Local: Ginásio FVDF, Brasília (DF)

Data e hora: Terça-feira (24/11), às 18h30

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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