A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, nesta terça-feira (24/11), os 32 grupos da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com início em 2 de janeiro para jogadores nascidos entre 2006 e 2011.
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A maior vitrine do futebol de base do país reunirá 128 clubes de todas as unidades da Federação, com 11 estreantes. O Distrito Federal será representado por Brasiliense, Sobradinho e Canaã.
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Campeão do Candangão Sub-20, o Brasiliense está no Grupo 32, com sede na capital paulista. O Jacaré terá pela frente o anfitrião Ibrachina, além de Atlético-GO e Paysandu. Será a 10ª participação do clube amarelo no torneio.
Vice-campeão do Candangão Sub-20, o Sobradinho foi alocado no Grupo 22, sediado em Itaquaquecetuba. Em sua terceira participação na competição, o Leão da Serra enfrentará América-MG, Ferroviária e o time da casa.
Terceiro representante do Distrito Federal na Copinha, o Canaã disputará a competição como convidado e ficará no Grupo 31, ao lado de Juventus-SP, Criciúma e São Bernardo-SP. Em 2022, o clube alcançou a 13ª colocação.
Entre os clubes tradicionais, estão confirmadas as ausências de Flamengo e Athletico-PR devido ao calendário dos campeoantos estaduais. A dupla rubro-negra iniciará as disputas profissionais com elencos de base.
A 57ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputada entre 2 e 25 de janeiro. As 128 equipes serão divididas em 32 grupos de quatro participantes, com confrontos em turno único. Os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Ao todo, serão 255 partidas em 28 cidades paulistas. A final está prevista para o Pacaembu. O Cruzeiro é o atual campeão, enquanto o Corinthians, com 11 títulos, é o maior vencedor da história do torneio.
Os grupos e as sedes
Grupo 1 (Votuporanga)
-
Votuporanguense
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Fortaleza
-
Mirassol
-
Paulistano-MT
Grupo 2 (José Bonifácio)
-
José Bonifácio
-
América-RJ
-
Guarani
-
Olímpico-SE
Grupo 3 (São José do Rio Preto)
-
América-SP
-
Grêmio
-
Araucária-PR
-
Athletic-MG
Grupo 4 (Olímpia)
-
Olímpia
-
Goiás
-
Bragantino
-
Juventude Samas-MA
Grupo 5 (Assis)
-
Vocem
-
Vitória
-
CSA
-
Fluminense-PI
Grupo 6 (Presidente Prudente)
-
Grêmio Prudente
-
Chapecoense
-
Bangu
-
Rio Branco-ES
Grupo 7 (Embu das Artes)
-
Referência-SP
-
América-RN
-
Sertãozinho-SP
-
Monte Roraima-RR
Grupo 8 (Sorocaba)
-
Real Soccer-SP
-
Corinthians
-
Cerrado-GO
-
Tirol-CE
Grupo 9 (Franca)
-
Francana
-
Atlético-MG
-
Ponte Preta
-
União-TO
Grupo 10 (Patrocínio Paulista)
-
Meia-Noite
-
Cuiabá
-
Coimbra-MG
-
CSE-AL
Grupo 11 (Jaú)
-
XV de Jaú
-
Bahia
-
Novorizontino
-
Ji-Paraná-RO
Grupo 12 (Tietê)
-
Comercial Tietê
-
Naútico
-
Ituano
-
Macapá-AP
Grupo 13 (Ribeirão Preto)
-
Comercial
-
Botafogo
-
Capivariano
-
QFC-RN
Grupo 14 (Cravinhos)
-
I9-SP
-
Coritiba
-
Botafogo-SP
-
União ABC-MS
Grupo 15 (São Carlos)
-
Grêmio São-Carlense
-
São Paulo
-
Quixadá-CE
-
Capitão Poço-PA
Grupo 16 (Paulínia)
-
Paulinense
-
Avaí
-
Noroeste
-
São José-RS
Grupo 17 (Cosmópolis)
-
Cosmopolitano
-
Remo
-
Água Santa
-
Madureira-RJ
Grupo 18 (Araras)
-
União São João
-
Santos
-
Itabaiana-SE
-
Porto Vitória-ES
Grupo 19 (Guarulhos)
-
Flamengo-SP
-
Ceará
-
XV de Piracicaba
-
Campo Grande-MS
Grupo 20 (São Paulo - Terceiro Milênio)
-
Terceiro Milênio-SP
-
Retrô-PE
-
Portuguesa-SP
-
Tailândia-PA
Grupo 21 (Mogi das Cruzes)
-
União Mogi
-
Vasco
-
Camaçariense-BA
-
Barra-SC
Grupo 22 (Itaquaquecetuba)
-
Itaquaquecetuba
-
América-MG
-
Ferroviária
-
Sobradinho-DF
Grupo 23 (Taubaté)
-
Taubaté
-
Internacional
-
Independência-AC
-
Sampaio-RR
Grupo 24 (Guaratinguetá)
-
Atlético Guaratinguetá
-
Vila Nova
-
São José-SP
-
Rio Grande-RN
Grupo 25 (Barueri)
-
Palmeiras
-
Santa Cruz
-
Cascavel
-
Pinheiros-MA
Grupo 26 (Santana de Parnaíba)
-
Sfera-SP
-
Juventude
-
Fluminense de Feira-BA
-
São Paulo-AP
Grupo 27 (Osasco)
-
Osasco Sporting
-
Fluminense
-
Fast-AM
-
Batalhão-TO
Grupo 28 (São Paulo - Centro Olímpico)
-
Centro Olímpico-SP
-
CRB
-
Portuguesa Santista
-
Sampaio Corrêa-RJ
Grupo 29 (São Paulo - Nacional)
-
Nacional-SP
-
Sport
-
São Bernardo
-
Patriotas-PR
Grupo 30 (São Paulo - Rua Javari)
-
Juventus-SP
-
Criciúma
-
EC São Bernardo
-
Canaã-DF
Grupo 31 (Santo André)
-
Santo André
-
Cruzeiro
-
Treze-PB
-
Amadense-SE
Grupo 32 (São Paulo - Ibrachina)
-
Ibrachina-SP
-
Atlético-GO
-
Brasiliense
-
Paysandu
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