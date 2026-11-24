DF chega em peso à Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 - (crédito: Divulgação/Copinha/ Paulistão)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, nesta terça-feira (24/11), os 32 grupos da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com início em 2 de janeiro para jogadores nascidos entre 2006 e 2011.

A maior vitrine do futebol de base do país reunirá 128 clubes de todas as unidades da Federação, com 11 estreantes. O Distrito Federal será representado por Brasiliense, Sobradinho e Canaã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Campeão do Candangão Sub-20, o Brasiliense está no Grupo 32, com sede na capital paulista. O Jacaré terá pela frente o anfitrião Ibrachina, além de Atlético-GO e Paysandu. Será a 10ª participação do clube amarelo no torneio.

Vice-campeão do Candangão Sub-20, o Sobradinho foi alocado no Grupo 22, sediado em Itaquaquecetuba. Em sua terceira participação na competição, o Leão da Serra enfrentará América-MG, Ferroviária e o time da casa.

Terceiro representante do Distrito Federal na Copinha, o Canaã disputará a competição como convidado e ficará no Grupo 31, ao lado de Juventus-SP, Criciúma e São Bernardo-SP. Em 2022, o clube alcançou a 13ª colocação.

Entre os clubes tradicionais, estão confirmadas as ausências de Flamengo e Athletico-PR devido ao calendário dos campeoantos estaduais. A dupla rubro-negra iniciará as disputas profissionais com elencos de base.

A 57ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputada entre 2 e 25 de janeiro. As 128 equipes serão divididas em 32 grupos de quatro participantes, com confrontos em turno único. Os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Ao todo, serão 255 partidas em 28 cidades paulistas. A final está prevista para o Pacaembu. O Cruzeiro é o atual campeão, enquanto o Corinthians, com 11 títulos, é o maior vencedor da história do torneio.

Os grupos e as sedes

Grupo 1 (Votuporanga)

Votuporanguense

Fortaleza

Mirassol

Paulistano-MT

Grupo 2 (José Bonifácio)

José Bonifácio

América-RJ

Guarani

Olímpico-SE

Grupo 3 (São José do Rio Preto)

América-SP

Grêmio

Araucária-PR

Athletic-MG

Grupo 4 (Olímpia)

Olímpia

Goiás

Bragantino

Juventude Samas-MA

Grupo 5 (Assis)

Vocem

Vitória

CSA

Fluminense-PI

Grupo 6 (Presidente Prudente)

Grêmio Prudente

Chapecoense

Bangu

Rio Branco-ES

Grupo 7 (Embu das Artes)

Referência-SP

América-RN

Sertãozinho-SP

Monte Roraima-RR

Grupo 8 (Sorocaba)

Real Soccer-SP

Corinthians

Cerrado-GO

Tirol-CE

Grupo 9 (Franca)

Francana

Atlético-MG

Ponte Preta

União-TO

Grupo 10 (Patrocínio Paulista)

Meia-Noite

Cuiabá

Coimbra-MG

CSE-AL

Grupo 11 (Jaú)

XV de Jaú

Bahia

Novorizontino

Ji-Paraná-RO

Grupo 12 (Tietê)

Comercial Tietê

Naútico

Ituano

Macapá-AP

Grupo 13 (Ribeirão Preto)

Comercial

Botafogo

Capivariano

QFC-RN

Grupo 14 (Cravinhos)

I9-SP

Coritiba

Botafogo-SP

União ABC-MS

Grupo 15 (São Carlos)

Grêmio São-Carlense

São Paulo

Quixadá-CE

Capitão Poço-PA

Grupo 16 (Paulínia)

Paulinense

Avaí

Noroeste

São José-RS

Grupo 17 (Cosmópolis)

Cosmopolitano

Remo

Água Santa

Madureira-RJ

Grupo 18 (Araras)

União São João

Santos

Itabaiana-SE

Porto Vitória-ES

Grupo 19 (Guarulhos)

Flamengo-SP

Ceará

XV de Piracicaba

Campo Grande-MS

Grupo 20 (São Paulo - Terceiro Milênio)

Terceiro Milênio-SP

Retrô-PE

Portuguesa-SP

Tailândia-PA

Grupo 21 (Mogi das Cruzes)

União Mogi

Vasco

Camaçariense-BA

Barra-SC

Grupo 22 (Itaquaquecetuba)

Itaquaquecetuba

América-MG

Ferroviária

Sobradinho-DF

Grupo 23 (Taubaté)

Taubaté

Internacional

Independência-AC

Sampaio-RR

Grupo 24 (Guaratinguetá)

Atlético Guaratinguetá

Vila Nova

São José-SP

Rio Grande-RN

Grupo 25 (Barueri)

Palmeiras

Santa Cruz

Cascavel

Pinheiros-MA

Grupo 26 (Santana de Parnaíba)

Sfera-SP

Juventude

Fluminense de Feira-BA

São Paulo-AP

Grupo 27 (Osasco)

Osasco Sporting

Fluminense

Fast-AM

Batalhão-TO

Grupo 28 (São Paulo - Centro Olímpico)

Centro Olímpico-SP

CRB

Portuguesa Santista

Sampaio Corrêa-RJ

Grupo 29 (São Paulo - Nacional)

Nacional-SP

Sport

São Bernardo

Patriotas-PR

Grupo 30 (São Paulo - Rua Javari)

Juventus-SP

Criciúma

EC São Bernardo

Canaã-DF

Grupo 31 (Santo André)

Santo André

Cruzeiro

Treze-PB

Amadense-SE

Grupo 32 (São Paulo - Ibrachina)